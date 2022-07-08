新华社北京7月7日电（记者郭宇靖）记者7日从北京市发展改革委获悉，近日北京市8部门联合印发了《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》，在坚持从严从实抓好疫情防控的基础上，推出27条举措，促进消费有序恢复。

此次推出的27条促消费举措涵盖助力消费领域企业恢复发展、稳定增加汽车消费、壮大数字消费、扩大服务消费、提升家装家居消费、加快消费提质升级及保障措施共7个方面内容。

在促消费方面，北京将稳定增加汽车消费，壮大数字消费，新纳入一批电子类商品型号进入绿色节能消费券适用范围。7月，北京还将启动北京数字经济体验周、北京数字消费节，下半年将推出惠民文化消费季、体育消费节等活动。北京市文化和旅游局副局长刘斌介绍，7月至9月底，北京将分批次通过旅游平台企业向消费者发放总额不超过3000万元的京郊住宿消费券，引导市民和游客错峰出行，到京郊开展文化旅游休闲消费。

在促进消费提质升级方面，北京将发布实施全市商圈改造提升行动计划，支持商圈数字化提升。7月起，北京还将通过线上线下等多种方式，发放1亿元餐饮消费券，推动餐饮市场有序复苏。北京市商务局副局长郭文杰说，目前发放餐饮消费券相关工作正在筹备中，计划由政府和平台企业出资，餐饮企业不出资，助力餐饮企业恢复发展。

北京市发展改革委副主任戴颖说，消费领域企业受疫情冲击影响较大，亟须精准施策，降低经营成本，提升企业生存发展能力。此次发布的具体措施将促进消费加快有序恢复，最大限度减少疫情对群众生产生活的影响。

今年以来，为积极应对疫情影响，北京相继出台了18条加大中小微企业帮扶措施和45条稳增长实施方案，推出了包括国有房屋租金减免等系列政策。截至7月4日，北京市国有房屋租金减免政策惠及5.55万家小微企业和个体工商户，减免金额约80.8亿元。

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