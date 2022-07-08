人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

北京推出二十七条促消费措施 将发放一亿元餐饮消费券

2022年07月08日08:14 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京7月7日电（记者郭宇靖）记者7日从北京市发展改革委获悉，近日北京市8部门联合印发了《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》，在坚持从严从实抓好疫情防控的基础上，推出27条举措，促进消费有序恢复。

　　此次推出的27条促消费举措涵盖助力消费领域企业恢复发展、稳定增加汽车消费、壮大数字消费、扩大服务消费、提升家装家居消费、加快消费提质升级及保障措施共7个方面内容。

　　在促消费方面，北京将稳定增加汽车消费，壮大数字消费，新纳入一批电子类商品型号进入绿色节能消费券适用范围。7月，北京还将启动北京数字经济体验周、北京数字消费节，下半年将推出惠民文化消费季、体育消费节等活动。北京市文化和旅游局副局长刘斌介绍，7月至9月底，北京将分批次通过旅游平台企业向消费者发放总额不超过3000万元的京郊住宿消费券，引导市民和游客错峰出行，到京郊开展文化旅游休闲消费。

　　在促进消费提质升级方面，北京将发布实施全市商圈改造提升行动计划，支持商圈数字化提升。7月起，北京还将通过线上线下等多种方式，发放1亿元餐饮消费券，推动餐饮市场有序复苏。北京市商务局副局长郭文杰说，目前发放餐饮消费券相关工作正在筹备中，计划由政府和平台企业出资，餐饮企业不出资，助力餐饮企业恢复发展。

　　北京市发展改革委副主任戴颖说，消费领域企业受疫情冲击影响较大，亟须精准施策，降低经营成本，提升企业生存发展能力。此次发布的具体措施将促进消费加快有序恢复，最大限度减少疫情对群众生产生活的影响。

　　今年以来，为积极应对疫情影响，北京相继出台了18条加大中小微企业帮扶措施和45条稳增长实施方案，推出了包括国有房屋租金减免等系列政策。截至7月4日，北京市国有房屋租金减免政策惠及5.55万家小微企业和个体工商户，减免金额约80.8亿元。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
保水库安澜惠民生福祉
　　“以前进入5月，只要一下大雨，我就害怕，时不时自己也会去水库大坝上看看情况，生怕水库大坝会垮塌。现在好了，对水库进行了除险加固，水库也不漏水了，进入汛期也不害怕了。…
“牵手”国之重器 夯实国家水网主骨架
　　2022年7月7日，湖北省丹江口市三官殿街道格外不同，备受瞩目的引江补汉工程在这里拉开建设帷幕。 据了解，引江补汉工程是南水北调后续工程首个开工项目，是全面推进南水北调后续工程高质量发展、加快构建国家水网主骨架和大动脉的重要标志性工程。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部