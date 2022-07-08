新华社北京7月7日电（记者姚均芳、潘清)2022年赛程过半，上市公司年中“成绩单”即将出炉。截至6日130余家上市公司预告中期业绩，其中逾八成“预喜”。

万得数据显示，截至6日共有132家上市公司公布2022年中报业绩预告。其中，“预增”“续盈”“略增”分别为67家、10家、25家，“扭亏”4家。合计106家“预喜”，占比超过80%。与此同时，部分上市公司上半年业绩表现不佳，业绩预告显示“预减”“首亏”“续亏”等。

中金公司研究部董事总经理李求索表示：“从目前已披露的业绩预告看，中游领域部分光伏产业链、新能源汽车产业链修复较快且整体保持高增长。部分生物医药领域增长较好，汽车电子景气度较高。”

同时，从业绩预告看，能源原材料上游行业盈利能力普遍维持高位。“煤炭、天然气以及新能源相关材料的公司实现高增长，但受基数效应影响增速在放缓。”李求索说。

新能源产业链中，由于下游需求端旺盛，产业链上游企业保持较高利润水平。根据业绩预告，多家锂概念股企业出货数量及销售金额较上年同期大幅增长，带动净利润增幅位于前列。

从部分承压企业来看，业绩预告列出的原因主要包括上游原材料成本增加、国际能源价格较高、物流阶段性受限、项目进度延迟、订单波动等。

根据上海证券交易所公布的上市公司定期报告预约披露情况，沪市首份半年报将于7月15日亮相。此后一个半月时间，沪深交易所和北交所将迎来上市公司“期中成绩单”的集中亮相。

机构普遍认为，受多重因素影响，上半年不同行业上市公司业绩或出现分化，行业内细分领域表现也有所差异。

李求索表示，金融板块二季度业绩增长有望较今年一季度小幅改善。二季度期间结合全球商品价格的相对高位，上游行业盈利可能仍相对有韧性，中下游行业可能普遍受疫情和原材料成本偏高影响，尤其是制造和消费行业业绩压力可能较大。

在他看来，二季度非金融上市公司盈利增速可能为全年阶段性偏低水平，下半年增速有望回升。

中信建投证券首席策略官陈果说，结合前期跟踪的行业高频景气数据及反馈来看，预计二季度业绩仍有望维持较高增速的板块主要仍集中在新能源、高端制造、医药、资源品等几大方向。

近期，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济总体恢复有所加快。6月30日公布的中国制造业采购经理指数（PMI）回升至50.2%，在经历连续3个月收缩后重返扩张区间。

业内人士表示，随着部分上游资源品价格企稳，稳增长政策加码，复工复产稳步推进，以及下半年国内需求大概率总体企稳回升，中下游行业利润率改善有望迎来契机。同时，工程机械、交通运输等此前受疫情影响较大的行业，其业绩可能已经临近拐点。

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