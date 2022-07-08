人民网北京7月8日电 （记者杜燕飞）近日，《国民金融素养白皮书》（2023年版）启动研讨会在京举行。会上，中国社会科学院国家金融与发展实验室正式启动了《国民金融素养白皮书》（2023年版）编订工作。

中国社会科学院金融研究所研究员、国家金融与发展实验室副主任彭兴韵表示，今年白皮书升级为《国民金融素养白皮书》，将针对当前金融市场的发展特点，更加聚焦分析中国居民投融资市场发展现状与演进趋势，以及国民金融素养与居民金融风险防范、居民资产配置的关联。

“在中国经济迈入新发展格局之际，提升国民金融素养具有重要现实意义。”彭兴韵认为，在我国提升国民金融素养已形成了多层次的培训体系。除了金融监管部门、金融机构、高校外，社会化在线金融素养教育培训，也为公众提供了可理解、易接受、接地气的金融素养培训体系，使原本“高冷”的金融知识具有了普惠性、实用性。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心主任魏晨阳表示，目前国民金融素养水平不高，对于正确理解和使用金融产品和服务存在着鸿沟。金融素养问题从性质上来说也是风险，提升金融素养具有重要的意义。

全球数字金融中心（杭州）副主任陈雷表示，数字技术将更多金融产品和服务引入千家万户，在创造便利的同时，部分消费者金融素养欠缺问题也日益凸显。提升国民金融素养是一项长期、系统的工作，需要社会各界共同努力。消费者个人也要提升对金融素养的重视程度，主动学习金融知识，提升风险防范意识。

量子之歌集团联合创始人白柏表示，今年白皮书主题升级为《国民金融素养白皮书》将更加适合目前我国金融市场的发展现状，也更加有利于帮助国民正确参与金融活动，降低金融风险。

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