本报记者 王斌来 蒋云龙 王欣悦

重庆团结村中心站，华晨斯威汽车销售公司的货品装满了整整一列火车。

“以前沿长江出海，绕一圈再往南，我国西部地区商品出口到东盟国家，靠江海联运要耗时一个月左右。”公司海外部负责人余波感叹，“现在走西部陆海新通道，从重庆铁路发货，然后在广西港口上船，最快4天就能到达越南。通过西部陆海新通道，去年我们出口汽车超过3000辆，今年计划出口4000辆。”

从2017年重庆开出首趟铁海联运常态化班列以来，西部陆海新通道货运量已经持续4年增长。

“在西部陆海新通道上，重庆的货运量总量不断上升而占比则逐渐下降，2021年占西部所有省份的30%左右。”在陆海新通道运营有限公司董事长王渝培看来，这说明各省份共商共建共享西部陆海新通道的力度越来越大。

一增一降之间，西部陆海新通道越来越红火，朋友圈越扩越大。

习近平主席在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上指出，要高质量共建“一带一路”，进一步打造“一带一路”国际产能合作高质量发展示范区，欢迎东盟国家参与共建国际陆海贸易新通道。

2017年9月，南向铁海联运通道常态化运行班列在重庆首发，陆海新通道从愿景变为现实。2019年8月，《西部陆海新通道总体规划》印发，要求充分发挥重庆位于“一带一路”和长江经济带交汇点的区位优势，建设通道物流和运营组织中心。

如今，以重庆、成都、广西北部湾港及海南洋浦港4个重要枢纽为支撑，我国西部地区有了一条更短更快的出海通道。东盟的产品也有了运往我国西部的快速通道，还能接续转搭中欧班列直达欧洲。

通道不断生长延伸。铁路方面，中老铁路开通后，重庆迅速开行全国第一批中老铁路（重庆—万象）班列，并实现“周周班”常态化运行。今年3月26日，西部陆海新通道中越（重庆果园港—越南河内）首趟国际跨境货运班列开行，又为重庆—东盟跨境贸易带来新机遇。港口方面，广西钦州正在建设国内首个海铁联运自动化集装箱码头，北部湾港集装箱航线达60余条。

贸易规模不断壮大。东盟已连续3年成为重庆第一大贸易伙伴。2021年，重庆与东盟进出口额达1292亿元，同比增长15.2%；重庆实际利用东盟国家外资16.36亿美元，同比增长124%；重庆对东盟国家实际投资4673万美元，同比增长41%。

合作不断密切深入。对外，由重庆牵头，西部省份及海南省、广东省湛江市，与印度尼西亚、越南、老挝等国家联合发布“陆海新通道国际合作（重庆）倡议”，进一步畅通贸易、促进投资。对内，按照“统一品牌、统一规则、统一运作”原则，西部陆海新通道跨区域综合运营平台建设不断推进，已有重庆、广西、贵州、甘肃、宁夏、新疆等多个省份的国有平台公司参与共建。

重庆市政府口岸和物流办公室主任巴川江介绍，西部陆海新通道货物品类已从53种增加到目前的640种，通道网络扩展至107个国家和地区的319个港口，为重庆和西部对外开放合作提供了重要载体。

依托西部陆海新通道的稳定性、时效性优势，越来越多的企业强化与东盟国家合作。老中经贸促进会、东盟商品集采城等20多个项目和机构落户重庆；重庆小康工业集团、宗申产业集团在印度尼西亚、泰国投资设厂；来自我国东部地区的万凯新材料科技公司在重庆布局新工厂……以国际化企业为主的跨境产业链、供应链正加速构建。

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)