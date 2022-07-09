本报记者 杨明方 阿尔达克

“按现在的行情，卖鲜玫瑰花，一亩地收入超过4000元；加工成玫瑰花酱，一亩地收入能过万元。”帕坦穆罕·阿卜杜热曼把玫瑰花视若珍宝。可就在4年前，对种植玫瑰花的前景，她可不像现在这样信心满满。

帕坦穆罕的家乡夏玛勒巴格村，位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县。这里地处塔克拉玛干沙漠南缘，自然环境恶劣，经济基础薄弱，曾属深度贫困地区。虽然当地有种植玫瑰花的传统，但由于种植分散、管理粗放，收益不高。

在打赢脱贫攻坚战的过程中，于田县将玫瑰花产业作为重要支柱产业来培育，产业发展水平和效益不断提升，全县玫瑰花种植面积达到4.9万亩。2021年，玫瑰花产业助力于田县3916户农民实现稳定增收。

“技术不用愁，有技术人员指导；销路不用愁，村里会帮大家打开销路。”2018年春，在夏玛勒巴格村第一书记杨益民的引导下，帕坦穆罕把家里的4亩地全种上了玫瑰花，来年就赚了1万元。后来，村里成立农产品加工专业合作社，生产玫瑰花茶、玫瑰花酱等产品。帕坦穆罕报名到合作社务工，当时每月工资2500元。

“依靠玫瑰花，我们一家人脱了贫，也过上了好日子。”帕坦穆罕一脸笑容。

习近平总书记指出，乡村振兴的前提是巩固脱贫攻坚成果，要持续抓紧抓好，让脱贫群众生活更上一层楼。为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，着眼巩固拓展脱贫攻坚成果，自治区对脱贫地区特色产业给予重点支持和长期培育。“我们安排专项资金，集中力量打造红枣、核桃、设施蔬菜等重点产业，加强环塔里木盆地、吐鲁番—哈密盆地、天山北坡、伊犁河谷等特色农产品优势区建设，不断丰富乡村产业业态。”新疆维吾尔自治区农业农村厅党组书记、乡村振兴局党组书记曹志文说。

延伸产业链，提升附加值，于田县形成了从培育、种植到加工的玫瑰花产业链，开发的五大类100多个品种的玫瑰花产品远销北京、上海、广东等地，玫瑰花产业产值达1.12亿元，受益群众户均年纯收入超过2.1万元。

天山南北，一个个特色产业正茁壮成长，为脱贫地区发展持续注入动能，助力乡村振兴，让各族群众共享发展成果。

在克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市，无花果成为当地农民的“致富果”。过去，由于运输难、储存难，无花果鲜果销售范围有限。如今，当地采用气调保鲜技术，将无花果保鲜期延长至20天以上，产品远销越来越便利。

为确保脱贫地区特色产业产品“卖得出、卖得好”，新疆还持续推进“两张网”建设，积极打通收购、仓储、物流、销售各环节。截至目前，自治区内收购网已全面覆盖林果生产区，仓储加工交易集配能力达500万吨，自治区外销售网网点达5370家。

2021年新疆脱贫地区农村居民人均可支配收入达14798元，同比增长12.08%，96%以上脱贫群众参与产业发展，实现稳定增收。

新疆32个脱贫县大力发展特色农产品产业，粮食、畜牧、蔬菜等八大类、80个主导产业去年实现总产值387亿元，带动脱贫户160.27万人，人均增收2400元左右。今年，新疆将继续培育壮大脱贫地区特色产业，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

如今，结束了一年一度的玫瑰花采摘季，帕坦穆罕又开始在合作社忙碌，“要好好干，让日子过得像花儿一样。”

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 01 版）

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