人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上海

6月新设企业数恢复到一季度月均水平

2022年07月09日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社上海7月6日电  （记者周琳、周蕊）记者6日从上海市市场监管局获悉，今年6月，上海新设企业数26379户，是5月的2.5倍，与今年一季度的月均新设企业数“持平”，上海的经济活力正在快速恢复。

　　值得注意的是，6月新设企业的数据还透露出上海经济的“新意”“锐意”，围绕五个中心建设，金融服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等高精尖行业的新设企业数不少。

　　新设企业中，金融服务业6月新设企业数同比增长189%。6月注册资本排名前十的新设企业主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业，制造业和金融服务业等行业。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国商贸流通规模稳步壮大 商业发展取得新成效
　　近年来，我国商贸流通业整体规模持续稳步壮大，结构持续优化，以零售业为代表的内贸流通业不断顺应消费观念和消费方式转变，积极开展创新和转型，取得了良好成效。 国家统计局的数据显示，1-5月，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.9%，移动通信基站设备、太阳能电池等新产品产量分别增长23.1%、29.9%，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重升至24.9%。…
业界：以科技创新为动力 推动绿色低碳发展
　　人民网7月8日电 （记者余璐）环境就是民生，青山就是美丽，蓝天就是幸福。应对“双碳”挑战，建设美丽中国离不开科技的创新引领。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部