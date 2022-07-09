上海
6月新设企业数恢复到一季度月均水平
2022年07月09日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社上海7月6日电 （记者周琳、周蕊）记者6日从上海市市场监管局获悉，今年6月，上海新设企业数26379户，是5月的2.5倍，与今年一季度的月均新设企业数“持平”，上海的经济活力正在快速恢复。
值得注意的是，6月新设企业的数据还透露出上海经济的“新意”“锐意”，围绕五个中心建设，金融服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等高精尖行业的新设企业数不少。
新设企业中，金融服务业6月新设企业数同比增长189%。6月注册资本排名前十的新设企业主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业，制造业和金融服务业等行业。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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