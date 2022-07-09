据新华社济南7月8日电 （记者陈国峰）今年以来，山东省全面落实新的组合式税费支持政策，全力助企纾困促发展。据山东省财政厅初步统计，上半年全省累计退税、减税、缓税、降费1958亿元。

据介绍，上半年，山东落实留抵退税1408亿元，新增减税降费约220亿元，制造业中小微企业缓缴税费330亿元。特别是自4月1日实施大规模留抵退税政策以来，4月至6月为12.3万户企业退税1278亿元，超千亿现金流直达市场主体，有力缓解了企业资金压力。

山东健全工作机制，成立留抵退税工作小组，建立退库协作机制、数据共享机制。为做好资金保障，山东及时下达退税补助资金，并将其纳入直达资金管理，实行实时监测，严防挤占挪用，确保资金用到“刀刃上”。

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