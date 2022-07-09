据新华社南宁7月8日电 （记者朱丽莉、郭轶凡）第十二届泛北部湾经济合作暨2022北部湾国际门户港合作论坛于7月8日在广西南宁召开。中国企业与新加坡、文莱等国企业共同签署涉及互联互通、港口物流、产业链等领域的多项合作协议，并发布一系列海陆空通道成果。

本届论坛以“共享RCEP新机遇 共建陆海新通道 共赢泛北新未来”为主题，采用线上线下相结合的形式进行。与会嘉宾围绕抢抓RCEP生效实施机遇，完善产业链、优化供应链、提升价值链，融入共建“一带一路”，建设北部湾国际门户港和国际枢纽海港等内容进行深入研讨。论坛期间，各方联合发布了《泛北部湾经济合作区工商界共建北部湾国际门户港南宁倡议》。

得益于各方积极推动，以北部湾国际门户港为枢纽、陆海新通道为支撑的国际运输物流网络正在加快成形。论坛当天开通了中远海运北部湾港至北美西航线，该航线是北部湾港开通的首条欧美洲际干线。北部湾港近期还新开通至越南、日本、泰国的多条集装箱班轮航线，畅通区域物流网络。截至目前，北部湾港集装箱航线达71条，与世界100多个国家和地区、200多个港口通航。

泛北部湾经济合作论坛自发起成立以来，走过了16年的发展历程，是中国—东盟合作框架下的重要次区域合作机制。

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