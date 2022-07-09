本报北京7月8日电 （记者廖睿灵）中国电力企业联合会6日发布的《中国电力行业年度发展报告2022》（以下简称《报告》）显示，截至2021年底，全国全口径非化石能源发电装机容量为111845万千瓦，占全国发电总装机容量47%，比上年增长13.5%；2021年，非化石能源发电量为28962亿千瓦时，比上年增长12.1%。

新能源加速发展的同时，煤炭清洁利用也取得重要进展。《报告》显示，2021年，全国达到超低排放限值的煤电机组约10.3亿千瓦，约占全国煤电总装机容量的93%；全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗301.5克/千瓦时，比上年降低2.01克/千瓦时；全国电力烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别约为12.3万吨、54.7万吨、86.2万吨，分别比上年降低20.7%、26.4%、1.4%；全国单位火电发电量二氧化碳排放约为828克/千瓦时，比2005年降低21%；全国单位发电量二氧化碳排放约为558克/千瓦时，比2005年降低35%。以2005年为基准年，从2006年到2021年，通过发展非化石能源、降低供电煤耗和线损率等措施，电力行业累计减少二氧化碳排放量约215.1亿吨。

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