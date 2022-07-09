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云南粮食总产量10年来稳定增长

2022年07月09日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报昆明7月8日电  （叶传增、曾智慧）据国家统计局云南调查总队消息：2012年至2021年10年间，云南粮食总产量持续稳定增长，粮食生产实现跨越式发展，稳住了农业生产“基本盘”。尤其在“十四五”开局的2021年，云南全省粮食生产能力再上新台阶，实现了“十四五”粮食生产“开门红”。

　　粮食总产持续增加。2021年，云南全省粮食总产量达1930.3万吨，首次跃上1900万吨大关，比2012年增加243万吨，增长14.4%，高于全国2.9个百分点。

　　粮食播种面积基本稳定。10年间，云南全省自然资源部门对原划定的基本农田进行优化调整，划定永久基本农田7348万亩。云南全省粮食种植面积10年来基本稳定在6240万亩以上。

　　粮食单产显著提升。随着云南全省粮食生产科技含量的不断增加，生产能力也持续得到提高，云南粮食单位面积产量从2012年的266.9公斤/亩，提高到2021年的307.0公斤/亩，增长了15.1%，高于全国同期增幅6.7个百分点，产量和单产均达到历史最高水平。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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