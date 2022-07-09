本报记者 张艺开

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习近平总书记在黑龙江考察调研时指出，要采取工程、农艺、生物等多种措施，调动农民积极性，共同把黑土地保护好、利用好。

黑龙江加速推动农业基础设施建设，落实保护性耕作，农药化肥使用减量增效，多措并举保护好黑土地。

近年来，黑龙江推出多种举措保护黑土地，取得成效。据介绍，2021年，黑龙江全省耕地质量平均等级3.46等，土壤有机质平均含量每千克达36.2克。

固土保水，小块田变大方田

“过去，侵蚀沟把土地撕出‘大口子’，割成好几块，不少地块没法耕种，一下雨，土沟还越冲越大。”黑龙江省齐齐哈尔市克山县联民村村民代喜财家的3垧多玉米地，曾经水土流失严重，黑土层逐年变薄。

3年来，随着水土保持建设、高标准农田建设、黑土地保护项目接连开展，代喜财家的土地可耕作面积增长了15%，农作物总产量也大幅增长。

2021年黑龙江治理侵蚀沟1706条。“今年，黑龙江力争建成1亿亩集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田。”黑龙江省农业农村厅厅长王兆宪说。

近年来，当地高标准农田建设成效明显，小块田变成了大方田，田成方、路相通、渠相连。“从播种到收割，各式大农机能直接开进地里头。”代喜财说，“现在农田作业时间可以节省20天以上，效率也提高了不少。”

在北大荒农垦集团前进农场，高标准农田建设如火如荼，51万亩稻田首次使用引来的江水进行灌溉。“江水替代井水，灌溉水温更高，还省去钻水井、晒水池占用的耕地面积，能更好保护地下水资源。”前进农场有限公司农业技术员李晓露介绍。

2021年，三江平原地区的1.6万眼灌溉机井实现分时段或永久封井，黑龙江全省地下水用水量从163亿立方米降至129亿立方米。

培肥地力，因地制宜多探索

群山环绕的上游村，是双鸭山市七星镇一个偏远的村庄。去年秋天，村民们迎来了新变化——村里的3600多亩地第一次实现秸秆翻埋还田作业。“咱家的20亩地都进行了深翻，秸秆全部还田。”上游村村委会原主任袁秀春说，“这不，今年地里明显不一样，更加松软油黑。”

据统计，2021年黑龙江还落实保护性耕作面积2586万亩，同比增长94.4%，秸秆综合利用率达到95.02%。“根据不同的地理地貌、气候条件，我们将黑土耕地划分为四大类型区，因地制宜探索推广秸秆翻埋、碎混和覆盖还田、有机肥深混培肥土壤以及合理轮作等黑土地保护模式。”黑龙江省农业农村厅副厅长庞海涛说。

“每年都有保护性耕作现场会，就在地头开，给大家介绍和示范新机具的性能，还有不少线上线下的培训。”齐齐哈尔市富裕县龙安桥镇富欣村的家庭农场主袁凤波今年就享受到3万多元的免耕播种补贴，“免耕机一次性播种施肥，又快又好，还不破坏黑土层，蓄水保墒防旱。”

化肥减量，测土配方巧增效

北大荒农垦集团牡丹江分公司八五八农场的土壤化验室内，土壤样本如棋盘般纵横排列，技术人员苏光辉正在检测土壤，制定配方施肥建议卡。

“按照配方施肥建议卡的办法，水稻用肥量减了7%左右，亩产增了30斤到50斤。”八五八农场种植户张文强新购入一台变量施肥插秧机，“今年派上大用场，估计用肥量还能再降10%左右。”

据统计，仅在2021年，黑龙江新增测土配方施肥耕地面积达1000万亩，共建设了11个化肥减量示范区。北大荒农垦集团党委书记、董事长王守聪介绍，目前测土配方施肥耕地总面积达4200万亩以上。

八五八农场南侧，是新建成的生物氧化塘。奶牛粪污在这里分离沉淀、厌氧发酵，变成了高质有机肥。“我们加快发展绿色种养循环农业，落实国家绿色种养循环农业试点总面积40万亩，同时也筛选出16个农场开展全域有机农场建设。”王守聪说。

“有机粪肥能缓解土壤板结、提高地温，而且就近获取、成本更低。”八五八农场种植户郭占武介绍。今年他将在200亩地上尝试“有机肥替代化肥”，开展有机种植。稻田经过有机认证，亩效益能高出1倍左右。

截至2021年底，黑龙江省绿色、有机食品认证面积已达8816.8万亩，占全省耕地面积的1/3以上。

本期统筹：杨烁壁

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 04 版）

(责编：申佳平、陈键)