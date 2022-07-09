新华社北京7月8日电 中国经济社会理事会五届四次会议8日在京召开。全国政协副主席、中国经济社会理事会主席张庆黎出席并讲话。

张庆黎强调，经社理事会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神加强思想政治建设，把牢正确政治方向，宣传阐释好党和国家方针政策，引导各界群众正确看待经济社会发展形势，增强发展信心。要积极主动履职尽责，围绕乡村振兴战略助力脱贫地区特色产业可持续发展接力建言。要服务国家外交大局，深入阐释人类命运共同体理念，营造良好国际舆论氛围。要扎实推进自身建设，切实提高工作效能。

会议听取并审议通过了经社理事会常务理事会工作报告。

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 05 版）

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