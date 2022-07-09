新华社沈阳7月8日电 国务委员、国家防总总指挥王勇近日在辽宁检查指导防汛救灾工作时强调，要全面贯彻习近平总书记关于加强防汛救灾工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，狠抓防汛救灾责任措施落实，扎实做好防大汛、抗大险、救大灾各项准备，全力保障人民群众生命财产安全。

今年入汛以来辽河流域降雨明显偏多，大量河流水位超警，部分农田受涝严重。7日至8日，王勇先后到辽宁锦州、沈阳、阜新等地的排涝设施、防洪工程、渔港码头检查洪涝台风防御措施，实地察看辽河、浑河、西绕阳河堤防水库防汛情况，深入受灾村镇指导农田排涝和水毁工程抢修，来到基层监测站点详细了解山洪灾害监测预警工作。他指出，当前北方已进入主汛期，一些地方防汛排涝基础较为薄弱，务必增强风险意识、极限思维，以更加有力有效举措守牢安全度汛底线。

王勇强调，要严格落实防汛救灾责任制，各级责任人要深入一线、靠前指挥，层层压实网格化包保责任。紧盯超警河段特别是沙基沙堤、险工险段，加强巡查值守和除险加固，严防多年不遇暴雨洪水导致中小河流、中小水库、尾矿库决口溃坝。统筹调度骨干水库，根据雨情汛情科学蓄泄洪水，保障下游行洪安全。强化暴雨台风、城乡内涝和山洪地质灾害人防技防措施，严格港口作业、工程建设等行业汛期安全管控，提前组织人员转移避险、船只回港避风，严防各类次生灾害事故发生。各有关方面要调派人员装备，支持受灾地方抓紧疏通河道沟渠，及时开展农田排涝清淤，全力做好救灾救助，尽快恢复灾区生产生活秩序。

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 02 版）

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