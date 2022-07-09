本报记者 邱超奕

今年我国入汛时间早，暴雨过程多，局地灾害重。立足于防大汛、抗大险、救大灾，各地各部门提前做好各种应急准备，抓细抓实各项防汛救灾措施，迅速组织力量抢险救灾，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

7月8日，在国务院政策例行吹风会上，国家防汛抗旱总指挥部秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文等相关负责人介绍了具体情况。

周学文介绍，今年雨情、汛情、灾情主要有“三多、三重、一降”的特点。一是强降雨过程多。入汛以来，我国共出现18次区域性暴雨过程，广东、广西的降雨量为有气象记录以来最多。二是超警河流多。全国487条河流发生超警戒以上洪水，13条河流发生有实测记录以来的最大洪水，珠江发生两次流域性较大洪水，北江发生了特大洪水。三是工程险情多。湖南、广东等地有11座中小水库发生险情。四是灾害损失重，人员伤亡大幅下降。今年以来，洪涝灾害受灾2180.5万人次，直接经济损失647.6亿元。洪涝灾害造成死亡失踪40人，与近5年同期均值相比下降七成多。

“自3月17日入汛以来，平均降水量为280.6毫米，较常年同期偏多10.7%，为2017年以来历史同期最多。降雨呈现出南北两条多雨带的特点，在南方，珠江流域的降水量为历史同期的最多；在北方，辽河流域降水量为历史同期第二多。”中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王亚伟说。

周学文介绍，国家防总汛前公布了2288名全国防汛抗旱的行政责任人，要求各级责任人落实防汛救灾的各项措施。同时，对七大流域17个重点省份开展督导检查，抓好隐患排查整改。国家防总还启动调整防汛防台风应急响应10次，国家减灾委、应急管理部启动救灾应急响应5次，派遣工作组、专家组到一线协助指导，会同国家粮食和物资储备局向灾区紧急调运约2479万元中央防汛抢险救灾物资。今年以来，因洪涝灾害紧急转移安置受灾群众123.9万人次，受灾群众基本生活得到了妥善保障，目前绝大多数已经返回家园。

水利部水旱灾害防御司司长姚文广介绍，水利部汛前公布719座大型水库大坝安全责任人，督促各地落实中小水库防汛“三个责任人”。此外，突出抓好防洪工程的调度。全国共调度运用2160座（次）大中型水库拦蓄洪水，减淹城镇910个（次），避免人员转移506万人（次）。

住房和城乡建设部城市建设司司长王志宏表示，住建部汛前公布了全国692个城市排水防涝安全的责任人名单，从7月4日起，组织了城市排水防涝大调研，对17个省份近50个城市排水防涝工作进行现场指导。截至7月7日，全国有52个城市因强降雨出现不同程度的积水内涝达73次，没有因城市内涝造成人员死亡，城市供水供气等生命线工程基本正常。

自然资源部地质勘查管理司司长于海峰表示，自然资源部上半年启动了5次地质灾害防御响应，派出67组、238人次专家工作组赴相关省份加强技术指导。今年新建的2万多处普适型监测预警设备在汛期前全面投入运行，增强了技防能力。

当前，全国防汛工作即将进入“七下八上”的关键期，预计7月到8月，我国北方地区和华南、西南等地降雨偏多，洪涝灾害偏重，防汛工作面临南北双重压力，防汛形势不容乐观。

周学文表示，要督促各地建立健全省、市、县、乡、村五级的防汛包保责任机制。各级防指要组织跨部门联合滚动会商，落实直达基层责任人的临灾叫应机制。针对重点部位和薄弱环节，提前预置抢险救援力量。转移避险要突出早，全力避免人员伤亡。救灾救助要突出细，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有安全住处、有病能及时医治。

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 02 版）

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