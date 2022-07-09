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“我们终于看上了数字电视”（海外纪闻）

本报记者  孙广勇
2022年07月09日08:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“杨先生，快来我家看看，电视画面非常清晰！”“杨先生，什么时候给我们村子安装机顶盒啊？”在东帝汶的很多乡村社区，杨涛颇受欢迎。2021年，中国援东帝汶地面数字电视传输系统示范项目启动，杨涛担任项目管理组组长。自那以后，他经常走访社区，有时甚至要到很偏远的地区，检查信号覆盖情况并安装机顶盒。久而久之，杨涛成了当地村民家里的座上宾，见到他，热情的村民总是邀请他到家中做客。

　　阿尔维诺是项目组在东帝汶聘请的机顶盒安装与维护工程师，也是杨涛的徒弟。“你看，这片房子的屋顶装的全是八木天线。”站在自家小楼的阳台上，阿尔维诺介绍，“我从师傅那里学到了先进的电视技术和知识。现在，我们终于能看上数字电视了。”

　　谈到东帝汶数字电视的发展，阿尔维诺的话匣子一下就打开了。“以前，村子里根本看不到电视节目，市区里也只能看到几个频道，接收电视信号的途径五花八门。现在，在中国朋友的帮助下，我们用上了国际电信联盟推荐的标准制式，终于拥有自己的数字电视系统。”

　　随着一台台接收设备安装到位，目前，在东帝汶首都帝力市及其周边地区已经可以收看22套图像清晰的数字电视节目。身为“电视迷”，帝力市民艾米瑞克说：“电视里有不少关于中国的新闻。我们看到中国的发展变化，真的很羡慕。”

　　今年2月4日晚上，东帝汶议会事务与传媒部顾问格拉西亚诺和家人围坐在电视机前，收看北京冬奥会开幕式直播，“东帝汶派出一名高山滑雪运动员参加北京冬奥会。当在电视上看到这名运动员挥舞着国旗入场时，大家都兴奋极了！”

　　过去两年，格拉西亚诺一直在参与数字电视项目建设，多次前往社区、村庄进行宣传推广。“越来越多的东帝汶人现在能看到高清数字电视，中国技术团队带给我们更丰富的精神文化生活。”随着两国人文交流不断深化，越来越多的东帝汶民众对中国和中国文化产生了浓厚兴趣。格拉西亚诺计划今年前往北京进行为期1年的交流学习，“我想把更多中国发展经验、中国故事带回东帝汶。”

(责编：申佳平、陈键)

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