人民网北京7月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年6月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨6.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比上涨8.5%，环比上涨0.2%。上半年，工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.7%，工业生产者购进价格上涨10.4%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，6月份，复工复产持续推进，重点产业链供应链逐步畅通稳定，保供稳价政策效果继续显现，工业生产者出厂价格环比由涨转平，同比涨幅继续回落。

图片来源：国家统计局官网

从环比看，PPI由上月上涨0.1%转为持平。其中，生产资料价格由上涨0.1%转为下降0.1%；生活资料价格上涨0.3%，涨幅与上月相同。国际原油价格变动带动国内相关行业价格上涨，其中石油和天然气开采业价格上涨7.0%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.6%，化学纤维制造业价格上涨2.2%。“迎峰度夏”备煤需求增加，煤炭开采和洗选业价格上涨0.8%。受投资增速放缓等因素影响，钢材、水泥等行业需求相对较弱，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降3.1%，非金属矿物制品业价格下降1.5%。另外，农副食品加工业价格上涨1.0%，纺织服装服饰业价格上涨0.6%，电气机械和器材制造业价格上涨0.5%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降2.1%。

从同比看，PPI上涨6.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点，主要是去年基数走高的影响，今年以来已连续6个月回落。其中，生产资料价格上涨7.5%，涨幅回落0.6个百分点；生活资料价格上涨1.7%，涨幅扩大0.5个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有37个，与上月相同。主要行业中，价格涨幅扩大的有：石油和天然气开采业上涨54.4%，扩大6.6个百分点；农副食品加工业上涨5.6%，扩大1.9个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨34.7%，扩大0.7个百分点。价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨31.4%，回落5.8个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨8.2%，回落2.2个百分点；燃气生产和供应业上涨21.8%，回落0.2个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降3.7%，降幅比上月扩大2.4个百分点。

据测算，在6月份6.1%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.8个百分点，新涨价影响约为2.3个百分点。

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