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6月份CPI同比上涨2.5%

2022年07月09日10:48 | 来源：新华网
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新华社北京7月9日电（记者魏玉坤）国家统计局9日发布数据，主要受去年基数走低影响，6月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。1至6月份平均CPI比上年同期上涨1.7%。

“6月份，我国疫情防控总体形势向稳趋好，重要民生商品供应充足，居民消费价格运行总体平稳。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟说。

统计数据显示，6月份，食品价格同比上涨2.9%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。食品中，粮食、食用植物油、鸡蛋和鲜菜价格涨幅在3.2%至6.6%之间，鲜果价格上涨19%，猪肉价格下降6%。

6月份，非食品价格同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。非食品中，汽油和柴油价格分别上涨33.4%和36.3%，飞机票价格上涨28.1%，涨幅均有扩大；教育服务和医疗服务价格分别上涨2.5%和0.9%，涨幅均与上月相同。

从环比看，6月份，CPI由上月下降0.2%转为持平。其中，食品价格下降1.6%，降幅比上月扩大0.3个百分点。

据测算，6月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

6月份，复工复产持续推进，重点产业链供应链逐步畅通稳定，保供稳价政策效果继续显现，工业生产者出厂价格环比由涨转平，同比涨幅继续回落。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比由上月上涨0.1%转为持平；同比上涨6.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点。

(责编：赵光霞、胡永秋)

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