5月29日，上海市政府发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，共包括50条政策措施。“50条”出炉一月有余，成效几何？全国经济发展的“领头羊”如何重振经济？新闻1+1连线上海市政府副秘书长、市发展改革委主任华源，共同关注：上海重振经济一个月，效果如何？

多项经济指标向好 7月8日上海用电量创历史新高

上海市政府副秘书长、市发展改革委主任 华源：上海整个复工复产复市的进程总体还是比较好的，也符合预期，一些指标是在朝着好的方向发展。比如规模以上工业企业复工复产率目前达到98.7%，用电量从6月初10%的下降，到现在同比两位数的上升，而且8日的用电量又创了历史新高。上海这座城市，像金融、航运等核心功能在整个疫情期间是持续运转的，也非常平稳有序，从来没有间断过。

上海加速复工复产难点在哪？

上海市政府副秘书长、市发展改革委主任 华源：在过去这段时间中，上海确实经历了很多困难和挑战。比如制造业，制造业最大的难度就是复工复产过程中，涉及产业链协同的复工复产和物流运输。像汽车、集成电路等产业链较长产业，复工复产难度可能更大一些。组装一辆汽车，需要2万到3万个零部件，需要一千到两千家左右的供应商协同复工复产。服务业需要烟火味，线下要有一定人员交流，但另一方面因为疫情防控，需要减少人员流动。所以我们最大限度在筑牢疫情防控屏障的前提下，统筹好发展和安全，完善相关机制，让城市的烟火味逐步回归。

小街小巷小店小铺 疫情冲击下上海如何保住这些“小”？

上海市政府副秘书长、市发展改革委主任 华源：上海的许多小街小巷小店小铺在这次疫情中受到的冲击相对更大，在这两三个月当中，这些企业非常不容易。他们中的大多数可能都没有营业收入，所以在制定政策的过程中，除了减税降费，我们还通过综合施策、精准施策，对他们进行帮助。比如减免房租、社保费缓缴、水电费补贴，还有一些金融纾困政策。总而言之，我们通过精准施策来使这些“小”企业能够更好渡过难关，留得青山，让城市的烟火味越来越浓。当然，接下来我们还会出台一些促消费的相关活动和政策。通过促消费主题活动，让这些小店小铺“满血复活”，恢复活力。

疫情冲击下 上海如何留住和吸引外资？

上海市政府副秘书长、市发展改革委主任 华源：上海有6万多家外资企业，近5年我们又引进了近千亿美元的外资。在这次疫情中，外资企业碰到了一些困难，从政府的角度来讲，无论是从政策还是从举措上，都最大限度帮助他们解决问题。比如上海长期坚持的一个做法，召开外资和政府之间的政企圆桌会议。6月15日，上海又新增了30家跨国公司的地区总部和10家外资企业的研发中心。在6月中旬举办的“潮涌浦江”上海全球投资分享季启动仪式上，一批外资企业也表达了继续看好中国，看好上海，继续投资上海的强烈意愿。

第五届进博会将在上海如期举办

上海市政府副秘书长 市发展改革委主任 华源：我可以非常高兴地告诉大家，第五届进博会，依然会在今年11月5日到10日在上海如期举办，而且目前全球的招商招展情况还是非常好的。目前整个四叶草展馆面积签约率已经超过80%，世界500强和行业龙头企业中已经有260家企业进行了签约。所以从某种程度上来看，也反映了外资对中国市场、对上海的信心还是非常强的。

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