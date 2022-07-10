新华社北京7月9日电 题：保供稳价有基础有条件——2022年中国经济年中观察之物价篇

新华社记者魏玉坤、张志龙、王浡

今年以来，在国际通胀居高不下的背景下，我国物价运行总体平稳。国家统计局9日发布数据，1至6月份平均，全国居民消费价格指数（CPI）比上年同期上涨1.7%。专家分析，展望下半年，我国物价或将延续温和上涨态势，保供稳价具有坚实基础。

上半年物价总体稳定在合理区间

统计数据显示，上半年CPI月度同比涨幅均低于3%左右的预期目标，其中6月份涨幅为上半年最高，达2.5%，主要受去年基数走低影响，涨幅虽比5月份扩大0.4个百分点，但仍处在合理区间。

CPI与全国工业生产者出厂价格指数（PPI）“剪刀差”进一步收窄。2021年全年二者“剪刀差”为7.2个百分点，今年上半年降至6个百分点。

围绕稳物价关键环节，4月29日召开的中共中央政治局会议明确要求，“做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”“组织好重要民生商品供应”。

中央财政下达资金300亿元为实际种粮农民发放补贴，投放100万吨国家钾肥储备；自今年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率；加快煤炭优质产能释放，完善煤炭中长期交易价格机制……

面对全球通胀压力，我国坚决不搞“大水漫灌”式的强刺激，科学把握政策力度、节奏和重点，确保重要民生商品和基础能源供应充足、价格平稳，成为全球物价的重要“稳定器”。

今年以来，尤其是进入3月份本土疫情多点频发，给保供稳价带来一定压力。对此，全国多地加大货源组织力度，加强市场价格监测分析预警，畅通“最后一米”配送通道，确保重要民生商品供应不脱销、不断档。

CPI有望延续温和上涨态势

近段时间以来，受部分养殖户压栏惜售、疫情趋稳消费需求有所增加等因素影响，生猪价格上涨较快。

“去年四季度能繁母猪存栏量略多于生猪产能调控的绿色合理区域，今年1至5月份全国能繁母猪存栏量已经持续处于绿色合理区域。”农业农村部食物与营养发展研究所副研究员周琳说。

综合分析，后市猪肉总体供应有保障，且政府调控手段充足。从当前供给基本面看，我国肉蛋奶、果菜鱼生产形势较好，供应充足，“菜篮子”价格保持稳定有支撑。

8日凌晨2点半，山东寿光地利农产品物流园的各个交易大厅里开始忙碌起来，近期上市量较多的西葫芦、大白菜、有机花菜、贝贝南瓜等蔬菜随着车来车往销往全国各地。

“我国商品和服务市场供应总体充足，特别是夏粮丰收为全年粮食稳产提供坚实支撑，下半年CPI有望延续温和上涨态势，继续在合理区间运行。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

值得注意的是，当前我国疫情防控形势依然严峻，保障受疫情影响地区的重要民生商品供应充足、价格平稳十分重要。

“要特别重视保障疫情中高风险地区的物资供应，进一步落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，缓解物价上涨对当地困难群众基本生活的影响。”中国价格协会副会长许光建说。

PPI涨幅或将继续回落

当前，各地复工复产持续推进，重点产业链供应链逐步畅通稳定，保供稳价政策效果不断显现。PPI同比涨幅逐月回落，其中上半年同比上涨7.7%，低于去年全年8.1%的涨幅。

针对大宗商品价格明显上涨，国家有关部门积极应对，及时采取供需双向调节、期现货市场联动监管、做好预期管理等措施，打出保供稳价的政策组合拳，坚决遏制价格不合理上涨，推动PPI涨幅有序回落。

受外部因素影响，我国能源外部压力有所增加，尤其是油价涨幅较高，但总的看，能源供需保持平稳有序仍有支撑。

国家发展改革委副主任赵辰昕此前介绍，5月底，全国统调电厂存煤达到1.59亿吨以上，同比增加5000多万吨；主要油气企业成品油库存保持高位运行，天然气管存、罐存均处在高位水平，能够有效保障需求。

大宗商品保供稳价政策也在不断发力。国家发展改革委日前表示，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。

随着全球流动性收紧，近期国际大宗商品价格回落，对我国的输入性影响有所减弱，同时国内保供稳价效果持续显现，加之翘尾因素逐步缩小，预计PPI将延续回落态势。

虽然PPI涨幅有望继续回落，但大宗商品价格或将继续保持高位震荡，向CPI传导的趋势或将延续。统计数据显示，生活资料出厂价格已连续数月上涨，6月份同比涨幅攀升至1.7%，预计下半年一般日用品价格仍将小幅上涨。

(责编：岳弘彬、牛镛)