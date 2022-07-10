新华社郑州7月9日电 题：携手呵护母亲河——黄河流域省际横向生态补偿的新实践

新华社记者牛少杰、张武岳

近日，由于黄河入鲁水质始终保持在Ⅱ类以上，山东省作为受益方，向上游的河南省兑现生态补偿资金1.26亿元，标志着黄河流域省际横向生态补偿机制探索取得重要进展。

黄河生态改善惠及千家万户

山东向河南支付生态补偿资金，源自2021年山东与河南签订的《黄河流域（豫鲁段）横向生态保护补偿协议》。协议约定，监测断面水质年均值在Ⅲ类基础上，每改善一个水质类别，山东给予河南6000万元补偿资金；反之，每恶化一个水质类别，河南给予山东6000万元补偿资金。

自协议签署以来，黄河入鲁水质持续保持在Ⅱ类以上，主要污染物指标稳中向好。按照协议约定，山东向河南支付1.26亿元补偿资金。

黄河是河南、山东黄河流域居民赖以生存的水源。黄河水质稳中向好直接惠及下游山东，保障了沿黄9市25县（市、区）人民群众的生活用水，灌溉着齐鲁大地上的万顷良田。黄河河南段河道总长711公里，是流域内数千万百姓的生存保障，涵养着中原大地的亿万生灵。

黄河干流水质的稳定改善，与作为“毛细血管”的支流治理密不可分。黄河河南段沿河不少县（市、区）在支流治乱治污的同时，依托支流打造河湖风景带，水清岸绿的支流成为群众休闲娱乐的好去处。

蟒河是黄河左岸的一条支流，流经河南济源市、焦作市，于焦作市武陟县注入黄河。济源市生态环境局的监测数据显示，蟒河出境断面南官庄水质2018年以前还是V类、劣V类，经过治理，现在已经能稳定达到Ⅳ类，部分水质指标能达到Ⅲ类。

经过治理、绿化的蟒河济源段，如今已经成为当地一道靓丽风景线。站在蟒河公园大桥上远眺，但见河道笔直开阔，河边水草丰茂，岸上绿树成荫。一名来此锻炼的群众说，蟒河变美变干净，相当于家门口修个沿河公园，平时休闲多了处“得劲”的地方。

随着黄河流域生态的持续改善，不少珍稀野生动物重返家园。在洛阳市孟津国家级黄河湿地自然保护区，一望无际的芦苇丛成为鸟类栖息的天堂，里面不时传出各种鸟鸣。

“鱼塘和采沙场被清退后，每年到这里越冬的鸟类达310种、15万只以上，全球仅3000只左右的国家一级重点保护鸟类黑鹳，在这里最多时达到84只。”洛阳市黄河孟津湿地管理中心负责人孟科峰说。

一些穿行在车水马龙闹市间的黄河支流也热闹起来，斑嘴鸭、白鹭等多种水禽在水中畅游、觅食，引得不少游客纷纷拍照“打卡”，构成一幅黄河生灵与人类和谐相处的美好画面。

干支流保护治理协同推进

黄河河南段的生态之变得益于黄河大保护、大治理理念的成功实践。2019年9月18日黄河流域生态保护和高质量发展座谈会在郑州召开以来，河南持续对乱堆、乱占、乱采、乱建等“四乱”问题进行集中清理整治，流域生态面貌为之一新。

在治乱的同时，河南统筹推进黄河生态廊道建设，廊道两侧绿意盎然，花木葱茏，鸟鸣阵阵。

落日斜照，暑气初降。下班后，张飞总喜欢带着家人到开封市黑岗口黄河险工观测台附近的大堤上游玩散步。

张飞今年40岁，是开封黄河工程开发有限公司副经理，22岁时从部队退伍投身治黄事业，见证了黄河多年来的生态变迁。

“以前部分河段乱哄哄的，餐饮、捕鱼、抽（挖）沙取土都有，河里有快艇，岸上有车辆，一刮风尘土飞扬，现在大不一样了。”张飞手指奔腾的黄河自豪地说，现在不仅黄河水质好了，连两岸都建成生态廊道，处处都是风景。

在沿黄各地市的不懈努力下，黄河河南段干流右岸生态廊道已基本贯通，左岸已贯通489公里，累计完成绿化11.27万亩，为黄河披上了一条“绿飘带”。

黄河水质稳中向好，离不开沿黄各地对流域内的同步治理。

2019年以来，河南认真落实“干支流”同步治理的理念，对重点河流实施“一河一策”整治，持续推进入河排污口、黑臭水体、工业废水、城乡污水等综合治理。

来自河南省生态环境厅的数据显示，经过治理，河南省辖黄河流域35个国考断面中，按考核因子平均浓度计，Ⅰ至Ⅲ类水质断面30个，占88.2%，无劣Ⅴ类水质断面。

上下游携手大保护、大治理

当前，河南、山东等沿黄省份正深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略的各项部署，坚持以绿水青山就是金山银山的生态理念，积极与上下游省份联动，共同抓好大保护，协同推进大治理。

据了解，河南目前已完成与黄河流域陕西、山西、山东等省《跨省流域突发水污染事件联防联控框架协议》签署工作，正探索与上下游、左右岸的山西、陕西两省签订黄河流域省际生态保护补偿协议。

在河南、山东两省建立实施黄河流域省际横向补偿机制的同时，为促进省内流域环境的联动保护和协同治理，调动流域上下游协同治污的积极性，山东省拓展运用黄河流域省际横向生态补偿机制，推动在省内县际建立了全流域横向生态补偿机制。

2021年9月，山东301个跨县界断面全部签订横向补偿协议，在全国率先实现县际流域横向补偿全覆盖。截至今年5月底，各县（市、区）共兑现2021年第四季度补偿资金3.24亿元。

山东省财政厅负责人表示，下一步，山东省将继续加强与河南省沟通交流，修订完善协议内容，逐步扩大补偿范围，更加突出改善成效，做好两省补偿协议续签工作，持续推动黄河流域生态保护和高质量发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)