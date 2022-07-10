本报记者 顾仲阳 常 钦

带领团结嘎查精准脱贫，接续奋斗朝着乡村振兴加倍努力，85后的玲丽身上总有一股使不完的劲儿。4年多来，她把困难群众当亲人，用真情换真心，用行动解难题，带领各族干部群众攻坚克难、团结奋斗，在脱贫攻坚和乡村振兴一线谱写了一曲新时代的青春之歌。2021年，玲丽荣获“全国脱贫攻坚先进个人”称号。

发展产业——

为村子谋转型

巴彦托海镇团结嘎查，草原上的萨日朗开得正艳。一座座蔬菜大棚连在一起，一块块小菜园生机盎然，一群群走地鸡悠闲踱步。“这些都是玲丽书记出的点子。”脱贫户金长明说，“靠着这些收益，我们家年收入从不足2000元增长到近2万元。”

草原的产业转型之路并不平坦。2017年10月，32岁的玲丽被组织选派到团结嘎查担任第一书记、驻村工作队队长。团结嘎查人均草场面积小，传统畜牧业发展面临瓶颈。“要想脱贫致富，必须拓宽思路，另谋出路。”玲丽请来专家把脉，组建合作社，发展大棚蔬菜。

由于很多牧民缺乏种植经验，玲丽带领驻村工作队整日“泡”在大棚里，教大家种植技术。“啥时候授粉，咋调配肥料，都有讲究。”玲丽回忆，盛夏时节，大棚内温度高达40多摄氏度，玲丽和驻村工作队队员们天天挥汗如雨，忙个不停……

队员们的忘我付出，乡亲们看在眼里。不少村民行动起来，一座座大棚拔地而起，紧接着生态养殖、庭院经济、旅游接待……新产业在草原深处开始蓬勃发展。

2019年，团结嘎查脱贫出列。玲丽在扶贫日志上激动地写下了一句话：草原最美的花，是火红的萨日朗，在脱贫攻坚一线绽放芳华。

脱贫摘帽是新生活、新奋斗的起点。脱贫出列后，团结嘎查继续朝着农旅融合加速转型。2021年脱贫群众人均纯收入近1.6万元。“下一步还要推动特色产业高质量发展，让乡亲们的日子越过越红火。”玲丽说。

真情奉献——

与群众心连心

刚到团结嘎查时，因发展不均衡，群众对玲丽和驻村工作队有不少意见。

为了打开工作局面，玲丽走到牧民家中，推心置腹了解乡亲们的困难，认认真真听取乡亲们的想法，千方百计帮助他们。“把乡亲们当亲人，付出真感情，把贫困户的事当成自己的事，努力去办，就没有脱不了的贫、解不开的心结。”这是玲丽的切身感受，也是驻村工作队的行动准则。

在玲丽的努力下，团结嘎查430多户牧民，尤其是57户贫困户的急难愁盼问题得到了解决。25户贫困户告别危房、建起集中供水点……一桩桩民生实事为乡亲们排忧解难。“乡亲们开始热情地叫我书记。”玲丽说，“看似简单的问候，却给了自己不少力量。”

接续奋斗——

为乡村振兴做出新贡献

“玲丽书记是我们的贴心人！”去年团结嘎查村民关连柱在工地干活时意外受伤，检查发现有脑梗风险，不能再从事重体力劳动。关连柱的孩子还在上高中，妻子身体也不好，一家人的日子一下子紧张起来。玲丽主动上门，联系医疗报销，申请临时救助，为他们家办理低保……这些让关连柱一家在感动中重燃对生活的希望。

受新冠肺炎疫情影响，一些村民外出打工受阻。为此，玲丽积极奔走，推动以工代赈——硬化村组道路，带动46人就近务工，累计发放劳务报酬60万元。“路好百业兴，家门口有了工作，群众的日子才能过得更踏实。”玲丽说。

刚驻村时，玲丽的女儿才满4岁。为了全身心投入脱贫攻坚事业，玲丽把孩子交给年迈的父母照料，对于家人的愧疚和歉意，玲丽都深埋在心底。

被任命为巴彦托海镇镇长后，玲丽说：“我会继续发扬脱贫攻坚精神，带领全镇巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴事业接续奋斗。”谈及未来，编制规划、筹建幼儿园、打造文化中心、提升公共服务水平……玲丽说自己会把激励化为动力，为乡村振兴事业做出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 04 版）

(责编：鲁婧、初梓瑞)