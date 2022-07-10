本报记者 王永战

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为切实解决群众办事难、办事慢等问题，近年来，四川省积极推动便民服务标准化、规范化、便利化建设试点，优化服务流程，提升服务质效，让便民服务走进千家万户。

在四川省德阳市罗江区鄢家镇星光村，代办员王平没少忙。代办社保缴费、帮忙申请大病救助、联系申请残疾人补助……王平忙得踏实，干得实在。如今，四川省像王平这样的代办员越来越多。

2021年以来，四川省推动便民服务标准化、规范化、便利化建设试点，一批镇村便民服务点设立，一批服务事项下沉至镇村，服务流程和办理模式也愈加便利。

服务半径扩大——

家门口就能办成事

去年，星光村村民王学忠患病住进了鄢家镇卫生院。“后来病情越来越严重，就转到了德阳做手术。”王学忠说。

得知王学忠的困难，王平连忙到他家了解情况、收集票据：“您不用担心，政府有大病救助政策，我是代办员，我来帮您跑。”听到王平的话，王学忠心里直打鼓：“过去办事没少跑冤枉路，现在本人不去，能办成？”

过了几个月，看到大病救助金发到了卡里，王学忠连连感叹：“现在政策好，办事真是方便了。”

“过去，基层群众对办事程序不了解，办事难、办事慢现象突出。”四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心主任吕芙蓉说，近几年四川省乡镇行政区划和村级建制有调整，镇村数量减少、规模变大，政务服务半径和服务人数增加，服务力量和效率略显不足。

为此，2021年以来，四川省统一规划便民服务点，在村社区依托党群服务中心设立便民服务室，在乡镇街道设立便民服务中心。与此同时，一些试点区域探索施行村级代办制度，由熟悉情况的代办员帮村民办事。

王平拿着王学忠的票据到村便民服务室汇总，再由经办人员到镇便民服务中心办理，没费多大功夫，事就办完了。

“有了便民服务室，很多事项可以在村里办，村里办不了的还可以由经办人员到镇里办，大家少了很多麻烦。”提及代办成效，王平说，“去年帮村里七八个老乡都申请到了大病救助金。”

现如今，便民服务点让群众在家门口就能办成事。截至目前，四川省已有3230个乡镇街道设立了便民服务中心，超过3.5万个村社区有了便民服务室。

服务程序简化——

一件事一次办得完

在广元市昭化区松宁村，村民昝照玉拿着身份证、社保卡，走进村便民服务室。昝照玉将证件等交给服务室工作人员范学成。扫描、上传，不一会儿，资料就传真到了镇便民服务中心的综合窗口。紧接着，现场视频连线认证，社保卡续保业务顺利完成。

“村里也有代办员，但因为距离镇里太远，代办员有时会将多个事攒在一起办，村民等的时间就长。”范学成说。

2021年以来，昭化区探索安装视频审批设备，简化服务程序。村级初审、扫描上传、视频连线、办结回传、证照打印，按照新流程，材料一次提供、区镇村三级共享，办事效率显著提高。

同时，按照四川省统一规划要求，当地在镇便民服务中心设立综合窗口，实行“一枚印章管审批”制度，统一启用镇政府“审批服务专用章”和区镇村电子印章，让“村代办”变成“村能办”。

“服务程序繁琐，一度让很多群众怕办事。”吕芙蓉表示，过去在昭化区，仅有24项政务服务事项能在村里办，绝大多数得到区里或镇里办理。

为提升服务效率，四川省将基层群众办理的高频事项权限赋予乡镇，下沉到村级，纳入综合窗口办理。另一方面，按照一件事一次办原则，各地便民服务中心探索启用“审批服务专用章”，逐步替代部门业务专用章，减少办事环节和证明材料。“现在所有事项都实现了线上审批、线上办结。”昭化区行政审批局局长杨倩介绍，审批章专门用于行政审批，简化了程序，再配合视频审批系统，办事效率有了很大的提升。

服务方式多元——

主动对接群众需求

据了解，四川省平均下放（委托）乡镇事项115项、进驻便民服务中心140项、村级代办40余项。

“如何优化政务服务，破解服务方式单一的问题，满足群众和企业多元化需求，是需要继续思考的问题。”吕芙蓉说，为满足不同服务对象的不同办事需求，四川省抓实精准代办，以需求导向打通服务“最后一米”。

2021年年关将至的时候，工程施工要赶工期，但企业却迟迟没拿到施工许可证，这可急坏了四川迪弗精工科技有限公司总经理廖文军。“前期设计费了很多时间，到了12月图纸才出来。”廖文军说，由于新的一年国家施行新的工程结构规范，如果许可证发晚了，就得重新设计图纸。

着急上火之际，德阳市罗江区经开区负责企业项目的秘书何代强得知消息，连忙电话联系廖文军：“赶紧提交图纸，我们这边加紧审核处理。”听到通知，廖文军迅速递交了材料。

很快，施工许可证就下来了。拿着到手的许可证，廖文军连连赞叹：“服务效率真是高。”

为精准满足企业办事需求，德阳市罗江区经开区探索施行项目秘书制和驻企特派员制，分别为企业施工和其他发展事务提供政务服务精准代办帮办。

作为项目秘书，何代强这段日子里没少联系企业，“都是关于施工进度的问题，一一帮忙联系解决。”

如今，四川各地还通过创新开展“政务服务+乡村旅游、就业、金融”等服务模式，农村小额取现、就诊挂号、用工招聘、水电气缴费等实现联办，实现基本金融、生活服务不出村。

本期统筹：陈亚楠

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 04 版）

(责编：鲁婧、初梓瑞)