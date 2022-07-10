图①：埃及埃克萨迪亚500千伏变电站项目一角。

本报记者 沈小晓摄

图②：在中乌姆巴莱工业园内，一名当地工人正在杜比马斯音响工厂内检查音响设备。

乌干达天唐集团供图

图③：中埃建设者在埃克萨迪亚项目内部检查设备。

本报记者 周 輖摄

图④：泰中罗勇工业园俯瞰图。

泰中罗勇工业园供图

工业化是全球发展倡议聚焦的重要领域之一。通过建立工业园、开展工程项目合作、举办职业技能培训等方式，中国与发展中国家开展务实合作，在提升当地工业化水平和人才能力建设的同时，创造大量就业机会，为满足发展中国家紧迫需求、解决发展不平衡问题做出不懈努力。

泰中罗勇工业园——

促进泰国工业和产业发展完善

本报记者 赵益普

沙卡的家乡在泰国东北部偏远山区，2014年进入位于泰中罗勇工业园的富通集团（泰国）通信技术有限公司（以下简称“富通”）工作。凭借个人努力和公司培养，他从一线操作员工成长为制造科科长，并在2021年荣获公司“年度先进工作者”称号。工作稳定，生活逐渐富裕，沙卡买了房子，把家人也接到罗勇府居住。“8年前，我还是一名流水线工人。”沙卡说，“现在的生活，超出了之前的想象。”

在富通，85%以上的员工是泰国人，他们像沙卡一样通过自身奋斗改善生活。在富通的通信光缆厂工作的技工潘帕娜告诉记者，中国企业薪资待遇较高，在这里工作内心有一种自豪感：“我们的工厂是东盟地区规模最大的通信光缆厂，泰国市场上的光缆，超过50%都来自这里。这里生产的光缆在泰国网络基础设施建设中发挥了很大作用。”

泰中罗勇工业园2005年成立，地处泰国“东部经济走廊”核心区域，是泰中两国政府合作示范园区，也是中国首批境外经贸合作区之一。作为共建“一带一路”产能合作的重要载体，罗勇工业园已吸引170多家企业入驻，带动中国企业对泰投资超41亿美元，累计工业总值超220亿美元。目前，园区内有泰国员工4.5万余人，待全部开发后，将为泰国创造多达10万个就业岗位。工业园的泰国投资方安美德集团总裁邱威功说：“工业园有力拉动了就业，创造巨额外汇，为罗勇当地和泰国的经济社会发展注入了强大动力。”

走进园区，各类厂房、仓库、办公楼鳞次栉比，远处工地上，吊车、挖掘机正在忙碌。罗勇工业园总体规划面积20平方公里，其中一区12平方公里，二区8平方公里，包括一般工业区、保税区、物流仓储区和商业生活区，入园投资的中国企业涵盖汽摩配、新能源、新材料、智能家居、机械电子等产业。

泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷告诉记者，罗勇工业园近年来的快速发展，离不开共建“一带一路”的推进。“泰中共建‘一带一路’合作蓬勃发展，促进了中国企业参与泰国‘东部经济走廊’建设，也给罗勇工业园带来巨大发展机遇。”他表示，罗勇工业园是集制造、仓储物流、商业生活区于一体的现代化综合工业园，充分发挥了中国传统优势产业的集群效应，促进了泰国产业的细分和完善，推动了泰国本土工业化的发展。

今年1月1日起，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西认为，RCEP的生效将推动中国同东盟国家经贸往来，泰国在东盟的区位优势将进一步凸显，也为罗勇工业园的发展带来新机遇。“罗勇工业园内的中国企业大多立足泰国、辐射东盟，借助RCEP的东风，这些企业将在东盟国家获得更加广阔的市场，也将为泰国经济注入更多活力。对泰中两国而言，罗勇工业园是双赢合作的典范。”阿颂西说。

泰国投资促进委员会发布的数据显示，2021年，中国是泰国第二大投资来源国。罗勇工业园总裁赵斌告诉记者，不少中国企业选择到泰国投资，罗勇工业园在为相关企业搭建全方位服务平台的同时，也努力推动着泰国本土的工业化。“中国企业入园，为泰国带来了资金、技术、人才，也改善了就业和社会民生，罗勇工业园是泰国工业化和经济发展不可忽视的推动力量。”

西电国际埃及分公司——

荒漠中有序推进超高压设备建设

本报记者 沈小晓

在埃及苏伊士省靠近红海的一片荒漠中，中国企业承建的埃克萨迪亚500千伏变电站项目已经初具规模。中埃两国建设者正进行最后阶段的设备安装和调试，保障项目如期投产。

上午10时，埃及工程师穆罕默德·德拉尔和中方技术人员周鹏飞一起，对变压器蝶阀和散热片的安装情况进行检查和验收。“500千伏变压器采用强油风冷式循环散热，必须确保散热系统运行良好。如不仔细检查，在自身产热和室外高温下可能导致事故。”德拉尔说。

该项目由中国西电集团子公司西安西电国际工程有限责任公司（以下简称“西电国际”）以联合体形式总承包，是该区域重要电力基础设施项目，也是埃及国家电网主干网络的重要组成部分。项目涵盖了从22千伏到500千伏的埃及主要输电网络全部电压等级，变电站中的14台变压器、57个间隔的高压开关及户外设备，全部由中企生产。目前，变电站各项建设有序推进，预计今年内完工。

近年来，埃及计划将苏伊士运河发展轴打造为中东和非洲区域最大的贸易中心，将有大批工厂和企业搬入苏伊士运河经济区。同时，埃及新行政首都基础设施建设也对苏伊士运河经济区产生大量电力需求。由于埃及本土企业还不具备生产超高压设备的能力，区域电力供应面临严峻挑战。

西电国际埃及分公司副总经理张鹏博介绍，埃克萨迪亚500千伏变电站建好之后，将通过不同电压等级的输电线路连接埃及新行政首都、苏赫奈泉发电厂，以及该区域重要工业用户和周围城镇。“项目将优化该地区整体电网结构，提高供电网络运行安全性和可靠性，极大改善当地用电紧张状态，为当地经济社会发展提供可靠的电力供应支持。”张鹏博说。

沙漠空气干燥，遇上沙尘暴天气，漫天遍地都是沙土。恶劣的外部环境对变电站中的变压器和高压开关等主要设备安装和维护都带来了很大的挑战。“如果在安装过程中对设备清洁与维护管理不到位，很容易导致设备运行出现问题。”张鹏博介绍，为减少沙漠环境对设备安装的影响，安装团队积极改善安装环境，“比如设备安装厂房的门窗采用隔板、塑料布封闭，有效减少风沙；工作人员进出需要除尘，避免沙尘进入厂房内。”

今年31岁的德拉尔一直从事电力设备安装工作，去年来到变电站参与变压器安装。他表示：“参加这里的工作，我不仅掌握了500千伏变压器的安装工序，还从中国师傅那里学到了严谨的工作态度，对个人技能提升和职业发展很有帮助。”德拉尔说，由于供电系统仍不完善，埃及停电现象时有发生，“期待埃中两国在电力领域扩大合作，促进埃及电力系统的发展和升级”。

截至目前，中国西电集团下属的西电国际、西电—EGEMAC公司已在埃及市场参与并完成30多个变电站成套工程项目，为20多个变电站提供了66千伏至500千伏电力变压器、避雷器等输变电设备。这些项目提升了埃及本土电气设备的生产能力，促进了当地电力行业的快速发展。埃及国家电力与可再生能源部新闻发言人阿依曼·哈姆扎表示，埃及在电力生产、分配、传输和服务等领域与中国有着全面的合作，将派技术人员到中国学习技术经验，并鼓励埃及本地电力公司与中国公司合作。“期待埃中保持良好的合作势头，促进双方取得更多互利共赢的成果。”哈姆扎说。

中乌姆巴莱工业园——

让人们过上更好的生活

本报记者 闫韫明

乌干达姑娘迪赛雅一只手握着电焊笔，另一只手娴熟地把电线焊接到灯泡底座上。一会儿工夫，工作台上的几摞灯座都焊接完成。

“以前在家里务农，兄弟姐妹多，生活很拮据。”在中乌姆巴莱工业园内的明珠科技有限公司（以下简称“明珠科技”）找到这份工作后，迪赛雅的收入改善了家里的生活。“现在我的工资不仅可以供两个妹妹上学，还为家里购买了两块地。”迪赛雅希望两个妹妹毕业后，也能到工业园工作。

明珠科技是入驻中乌姆巴莱工业园的第一家企业，公司每年生产约300万只LED球泡灯和日光灯等照明用品，销往乌干达及肯尼亚、南苏丹等国家。公司负责人陈诚介绍，此前乌干达LED灯具多以进口为主，中国企业的到来填补了市场空缺，创造了上百个就业岗位，培养了一批像迪赛雅一样的本土熟练工人。如今，工作3年后，迪赛雅已经成为新员工的“师傅”，向他们传授灯泡焊接技术。

中乌姆巴莱工业园占地2.51平方公里，由乌干达天唐集团投资建设。姆巴莱是乌干达通往肯尼亚蒙巴萨出海口的交通枢纽城市，工业园毗邻东非标轨铁路和3条国家级公路，可以辐射周边2亿人口市场。自2018年3月启动以来，园区已吸引23家企业入驻，其中15家企业已投产运营，涵盖冶金建材、机械制造、日化母婴用品、服装纺织、家用电器、电力设备等领域。

走进园区内，鲁班工坊的招牌格外醒目。这座鲁班工坊由天津工业职业学院、埃尔贡乌干达技术学院、天唐集团共同建设，2020年正式揭牌运行。30岁的桑代在天唐集团工作近10年，去年，公司推荐他进入鲁班工坊接受为期3年的培训，学习计算机和焊接技术。“以前我只会做些简单的工作。在鲁班工坊里，中国和乌干达老师共同授课，理论和实践相结合，效果非常好，我掌握的技术越来越多。”桑代说。

桑代的很多同学都是由中国企业推荐入学。“在这里，我们无需交纳学费，就学到了很多有用的知识。”桑代如今已经给家里建了新房，孩子上学也有保障，“我会继续努力学习技术，过上更好的生活！”

园区行政助理伊布拉告诉记者，“有了工业园，周边村镇的面貌也焕然一新。”从前园区周边条件简陋，如今崭新的道路、楼房、设施随处可见。以前附近有所小学的孩子们没有书本，没有纸笔，甚至有的连鞋都穿不起，在园区的支持和帮助下，现在也完全变样了。

乌干达总统穆塞韦尼表示，建立工业园对以农业经济为主的乌干达意义重大，有助于提升乌工业化进程、促进经济发展、改善居民生活水平。据了解，园区将于2024年完成全面开发，届时将吸引约60家企业入驻，创造1.5万个就业岗位，打造集加工、制造、进出口、海外仓、投资服务及管理、商务咨询于一体化的综合性、国际化新型工业园。

徐工巴西——

所产装备广泛参与各领域生产建设

本报记者 陈一鸣

10年前，阿曼达开始在徐工巴西制造有限公司（以下简称“徐工巴西”）工作，她也是这家公司在巴西的第一名当地员工。

巴西米纳斯州包索市是徐工在海外的首个全资生产基地，这里也是阿曼达的家乡。2012年，毕业不久后，她在包索市一家酒店打工，碰巧遇到了正在当地建厂的徐工员工。因为懂英语，阿曼达主动承担了中方员工的接待工作。不久后，她正式成为徐工巴西的员工。

10年多来，从前台接待到销售员，从业务部经理到大客户总监，阿曼达在自身成长中见证了徐工巴西的发展，以及公司给当地带来的变化。“很多巴西员工在中国工厂获得了培训、掌握了技能、提高了收入，变得更加自信。”阿曼达告诉记者。

2014年6月，徐工巴西制造基地在包索市正式建成投产，并实现本地化运营。“徐工是一家掌握核心零部件技术的工厂，自主研发生产的变速箱、液压件等设备，获得了巴西乃至世界各国的认可。”徐工巴西工艺技术部经理道格拉斯向记者介绍。道格拉斯大学毕业后在工程机械行业工作多年，2016年加入徐工巴西。“7年来，我在这里学习到不少先进的生产技术、管理经验，还收获了爱情。”道格拉斯表示，徐工在巴西当地采用的是高技术含量、高附加值、大吨位的技术创新战略，生产的装备广泛参与到巴西矿业、农业、基础设施、重大项目等各个领域的生产和建设中。

新冠肺炎疫情发生后，巴西许多企业减员关厂。但徐工巴西不仅不裁员，反而扩大招聘本地员工，员工数量从疫情初期的400多名，增加到800多名。为解决巴西面临的设备短缺，市场需求无法满足等困难，徐工紧急协调资源，保障工厂不停工，助力巴西经济恢复。“这体现了中国制造业的强大实力和完整的产业链支撑。”阿曼达说，“感谢徐工给我们提供就业岗位，疫情防控期间，工厂为帮助员工渡过难关，主动为员工和家属提供防疫物资，组织员工接种疫苗，无微不至的关怀让我们倍感温暖！”

徐工设备在巴西市场越来越受欢迎。今年4月举行的第二十七届巴西农业技术博览会上，徐工巴西针对当地不同工程所在地的具体情况，推出了液压挖掘机、装载机等多款产品，可用于农场、水利、园林等不同农业场景。展会上，徐工巴西和巴西最大的矿用设备销售和租赁商达成战略合作，签署了2亿美元的新能源设备供应协议，包括600多台新能源产品。5月18日，世界第一大铁矿石生产和出口商巴西淡水河谷与徐工巴西签订了首批矿山设备采购协议。亲身经历了与徐工巴西洽谈的淡水河谷采购代表马可·布拉加深有感触地说：“中国企业成为我们的供应商，让我们能够借助中国制造业几十年发展所积累的规模和技术，推动巴西工业化建设实现更好发展。”

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 07 版）

(责编：鲁婧、初梓瑞)