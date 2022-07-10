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护林员潘礼全

39年护青山

2022年07月10日08:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　7月8日，潘礼全（右）和同事在保护区内巡护途中涉水过河。

　　今年59岁的潘礼全是广西姑婆山自治区级自然保护区管理局大同冲管理站的一名护林员，他用脚步丈量保护区里的山岭沟壑，守护近3万亩的青山，至今已有39年。

　　大同冲管理站地处偏远山区，生活条件差，早些年连基本的水电都难以保障。每年冬季这里会有冰冻雨雪天气，春夏之交时常发生泥石流、滑坡等自然灾害。

　　潘礼全不畏艰苦，一年中有半年多的时间都是在这里度过的。他和同事们负责数十条线路的巡山护林工作，其中最长的线路来回走完需要近8小时。通过巡山护林，潘礼全和同事及时排查、消除森林火灾隐患，制止保护区内盗猎采挖等不法行为，发现并记录保护区内的珍稀动植物。

　　在潘礼全心里，巡山护林工作虽然辛苦，但通过自己的坚守，让山林更加苍翠，是他最大的快乐与慰藉。

　　新华社记者  曹祎铭摄


　　《 人民日报 》（ 2022年07月10日 02 版）

(责编：鲁婧、初梓瑞)

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