本报记者 张慧中

“我们将继续耕耘中国市场。”西门子股份公司管理委员会成员、数字化工业集团首席执行官奈柯日前在接受本报记者采访时表示，扎根中国多年，西门子与中国合作伙伴建立了良好关系，实现共同发展。

奈柯表示，西门子不断加大在华投资、根植中国市场的一个重要原因是看好中国对创新的鼓励。“中国人民富有创新精神，愿意采用新技术并将其广泛应用，这对实现可持续发展大有好处。”

2020年9月，西门子与中国广东华兴玻璃股份有限公司（以下简称“华兴玻璃”）签署数字化项目实施战略框架协议，对华兴玻璃旗下的15座工厂进行数字化改造。未来，双方将基于西门子提供的数字化解决方案，以华兴玻璃佛山总部基地数字化工厂为样板，推动相关窑炉和生产线逐步实现数字化改造、互联互通及生产制造信息化系统工程建设。

“西门子的很多技术都是在中国率先使用、测试和规模化应用的。”奈柯表示，6月17日，西门子数控（南京）有限公司新工厂正式投运，该工厂从设计、规划到运营管理，都使用了西门子原生数字化技术。工程师在虚拟数字世界中对厂房和生产线进行设计测试，从而实现了设计、建设过程中的资源优化和产能提升。

中国宣布力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，这让奈柯印象深刻。奈柯表示，中国不仅提出目标，还为此大量投入、制订详尽计划，这对于达成目标是非常重要的。“可持续发展是全球性议题，需要各国共同努力解决。中国在这方面付出大量努力，我们将积极助力中国实现双碳目标。”奈柯说。

中国领导人多次重申中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大。奈柯表示，当前，西门子对中国的投资已扩大到提升产品生命周期管理、加强供应链韧性等领域，“中国持续扩大高水平对外开放并优化营商环境，也是西门子扎根中国的重要原因之一”。

奈柯认为，开放的中国经济已成为世界经济的重要组成部分。中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。多年来，西门子积极探索实现可持续发展、回收利用、节约能源等领域的方案，“过去几年，我们已经将这些方案付诸实践。未来我们将继续努力，开展创新活动，与中方合作伙伴一起应对全球性挑战”。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 03 版）

(责编：鲁婧、初梓瑞)