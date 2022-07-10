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债市服务民企重在精准

金观平
2022年07月10日08:25 | 来源：中国经济网
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原标题：债市服务民企重在精准

　　证监会日前发布消息称，进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免。此举旨在充分发挥债券市场支持民营经济发展的积极作用，预计年均减免金额达1.6亿元。

　　当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，积极扩大有效投资是稳住经济大盘的关键。其中，有效激发民营企业投资活力，发挥其在稳投资、稳就业、稳增长等方面的重要作用，是着力点之一。整体看，民营企业投融资仍是薄弱环节。作为多层次资本市场的重要组成部分，债券市场是服务实体经济融资的重要场所。债市支持民企融资发展，意义重大。

　　截至今年5月末，我国债券市场总规模达139万亿元，居世界第二位。其中公司信用类债券规模为32万亿元，是实体经济融资第二大渠道。相对于股票融资，债券融资具有成本较低、可利用财务杠杆、保障公司控制权等诸多优点，在国际资本市场更受企业青睐。我国债市实行注册制，发债周期缩短，融资成本下降，直接融资功能更强。

　　债券市场支持民营经济发展，除了免除交易费用、降融资成本之外，更重要的是突出市场化原则，精准对接民企融资需求。比如，针对科技型企业资产规模小、风险定价难度大的问题，推出科创债，优先重点支持高新技术和战略性新兴产业领域民营企业发债；再如，针对民企债发行难等问题，发挥市场化增信作用，鼓励创设信用保护工具为民营企业债券融资提供增信支持。

　　除了融资端，还有投资端。债券市场既要大力支持优质的、短期有困难的民企挺过难关，又要保护投资者权益，重视风险监测。换言之，债券市场支持民营经济，不仅要“扶持”，也要“防范”。一方面要在信用体系改革、对冲工具、操作性问题等“痛点”领域大胆创新和优化，切实为优质民企融资“拓渠道、增需求”；另一方面，要以过去的教训为鉴，加强债券市场法治建设，加强监管协同，强化风险防控。

　　比如，按照风险识别和承担能力，强化准入管理，完善投资者适当性制度；加强对市场异常交易情况、违约风险、整体杠杆率的跟踪监测和信息共享，促进风险早识别、早预警、早处置；强化信息披露监管，提升信用评级质量，促进风险揭示和风险定价等。如此，才能在经济不确定性增大的背景下，做到精准发力。

　　对于参与债市融资的民企来讲，需不断加强公司治理，提高经营质量，依法依规进行信息披露，不能盲目扩大杠杆，做到“知敬畏、守底线、尽责任”。

(责编：鲁婧、初梓瑞)

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