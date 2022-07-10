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推出二十七条举措、发放一亿元餐饮消费券

北京加大重点消费领域支持

2022年07月10日08:28 | 来源：中国经济网
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原标题：北京加大重点消费领域支持

　　近日，北京市8部门联合印发《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》，推出27条举措，促进消费加快恢复。

　　在促进消费方面，北京将在汽车、数字、服务、家装等重点消费领域加大支持力度，密集推出北京数字经济体验周、北京数字消费节、惠民文化消费季、体育消费节等活动，推出一批“北京微度假”目的地和骑行、体验游线路，还将发放京郊旅游住宿消费券、体育优惠券、体验券，推出红色观影季、京郊寻美、特色市集等文化活动。

　　在加快消费提质升级方面，北京将发布全市商圈改造提升行动计划。从今年7月起，北京将通过线上线下多种方式，发放1亿元餐饮消费券，推动餐饮市场有序复苏。

　　北京市发展和改革委员会副主任戴颖表示，此次推出的27条促消费举措涵盖7方面内容，主要目的就是促进消费加快恢复，助企纾困，稳增长、稳就业、稳物价，努力实现全年经济社会发展预期目标。

　　今年以来，北京相继出台18条加大中小微企业帮扶力度措施和45条稳增长实施方案。截至6月30日，“融资纾困直通车”已向684家企业发放融资共计45.2亿元；截至7月4日，全市国有房屋租金减免政策惠及5.55万家小微企业和个体工商户，减免金额80.8亿元。（记者韩秉志）

(责编：鲁婧、初梓瑞)

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