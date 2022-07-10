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海南首单发明专利开放许可成功交易

2022年07月10日08:48 | 来源：科技日报
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原标题：海南首单发明专利开放许可成功交易

日前，海南核电有限公司（以下简称海南核电）、西安热工研究院有限公司共有的发明专利“提高钎焊司太立合金抗水蚀性能的激光熔覆涂层及制备方法”在海南国际知识产权交易所（以下简称海知所）专利开放许可交易平台达成许可交易，被许可方为陕西华能电力建设有限公司，这是海南首单成功实施的专利开放许可交易。

“汽轮机叶片水蚀问题存在已久，不仅降低了汽轮机热效率，还增加了设备日常维护保养的成本。”陕西华能电力建设有限公司相关负责人表示，海知所上线专利开放许可交易平台以后，公司发现其挂牌的“提高钎焊司太立合金抗水蚀性能的激光熔覆涂层及制备方法”这一专利可缓解汽轮机叶片水蚀问题，于是借助平台低成本、高效率地获得了该项专利的实施许可。

海南核电相关负责人表示，海南核电作为国家高新技术企业，科研实力强劲，拥有大量高价值专利并积极进行成果转化。海知所上线专利开放许可交易平台以来，海南核电迅速组织开展相关工作，筛选了部分具有市场化前景、实用性较强的专利技术在海知所挂牌。

据了解，开展专利开放许可试点工作是海南省推动知识产权创造、运用和保护制度集成创新的重要抓手。海南相关部门对知识产权工作高度重视，知识产权保护和运用、知识产权制度集成创新分别被列入优化营商环境领跑行动及省级“揭榜挂帅”首批榜单。

海知所国际业务部负责人表示，海知所将继续探索知识产权运营新模式，促进全国乃至全球高价值专利技术入场转化，助力海南打造成为具有全球影响力的知识产权集散地和定价中心。（记者王祝华 通讯员马诺舟）

(责编：鲁婧、初梓瑞)

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