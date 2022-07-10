新华社北京7月10日电（记者温竞华）记者从中国科协获悉，为培养青少年科学兴趣、实践能力和低碳节约生活习惯，助推“双减”工作，中国科协、教育部、国家发展改革委、生态环境部、中央文明办和共青团中央日前联合组织开展2022年青少年科学调查体验活动。

据活动主办方介绍，活动主要面向小学高年级及初中阶段学生，组织学生围绕能源资源、生态环境、安全健康相关的17个活动主题，发现身边的科学问题、动手实践、体验探究。

今年活动将重点围绕“低碳生活”“节约粮食”主题，具体内容包括开展小组学习，了解相关知识和研究方法；在学校、家庭、校外开展科学调查实践活动，完成调查实践报告；在班级、年级或学校交流活动成果；通过活动网站提交调查实践报告等。活动将于2023年1月公布年度优秀调查活动小组、教师、学校和组织机构名单。

活动主办方要求，各级组织机构要充分利用科技馆、科普教育基地、环保设施开放单位等校外科教资源，丰富活动内容；各级教育主管部门要推动活动纳入中小学综合实践活动课程、研学活动、课后服务等。同时，加大对乡村教师的培训，积极开展科技教育活动乡村行，推动活动在偏远农村和少数民族地区的普及。

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