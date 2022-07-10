新华社大连7月10日电（记者丁非白、叶昊鸣）7月11日是第十八个中国航海日，记者从2022年中国航海日活动周新闻发布会上获悉，今年航海日将聚焦航运绿色低碳智能发展，并于7月10日至16日，在活动主场辽宁大连以及全国各地组织开展丰富多彩的活动。

据中国航海学会常务副理事长张宝晨介绍，为进一步提升中国航海日活动的承载力、品牌力和影响力，今年是第一次组织航海日活动周系列活动。本次航海日活动周以“引领航海绿色低碳智能新趋势”为主题，系列活动主要有2022年中国航海日论坛、中国航海学会2022年学术年会、全国航海科普周活动、航海科技博览会四大板块内容。

辽宁省大连市是今年航海日活动主场。航海日活动周期间，大连海事大学将举办全国航海科普知识竞赛等活动；大连海洋大学将举办大连高校城市帆船巡展活动；大连海事局将向社会公众免费开放海巡船艇、灯塔等航海基础设施和船舶交通管理中心。同时，全市还将组织开展以宣传航海文化为主题的系列群众文化活动。

交通运输部水运局副局长易继勇说，近年来，交通运输部高度重视水运绿色低碳智能发展，从基础设施建设、运输结构调整、新能源清洁能源应用、污染治理等方面做出系统部署，水运绿色低碳智能发展取得明显成效。在推进水运绿色低碳发展方面，完善新能源、清洁能源在水运领域应用的法规制度和标准，强化船舶大气污染物及船舶和港口污染治理。在推进水运智能发展方面，积极推进智慧港口、智慧航道建设和智能航运发展。

据了解，海运承担了我国约95%的外贸货物运输量。截至2021年年底，我国控制的海运船队运力规模达3.5亿载重吨，居世界第二位。

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