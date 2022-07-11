本报北京7月10日电 （记者王浩）记者从中国长江三峡集团获悉：2022年上半年，三峡工程运行情况良好。三峡水库及时消落到位，为汛期防洪做好准备。三峡大坝工作性态正常，各项监测指标均在设计允许范围内。三峡水库干流监测断面水质为优，与去年同期持平。三峡工程的发电、航运、水资源利用等综合效益显著发挥。

上半年，三峡枢纽通航保持安全有序畅通。三峡船闸安全运行4880闸次，通过船舶19165艘次，过闸货运量7420.40万吨，同比增加6.04%；三峡升船机累计安全运行2626厢次，过船2648艘次，过机货运量275.82万吨。

上半年，三峡水库总来水量达1772.8亿立方米，较初步设计多年均值偏多36.1%，较建库以来均值偏多31.6%。在水利部长江水利委员会统一调度以及国家电网、南方电网的大力支持下，三峡水库提前1天完成消落任务，腾出防洪库容221.5亿立方米，为今年汛期防洪度汛工作做好准备。消落期间，三峡水库持续为下游补水，平均出库流量10400立方米每秒，补水总量217.8亿立方米。

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)