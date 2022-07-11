本报记者 吴 焰 游 仪

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今年以来，安徽持续优化营商环境，及时掌握各类市场主体发展诉求，实行清单化管理，帮助企业牵线搭桥促成合作，减免税费降低企业经营成本……一系列措施，为企业解决了实际困难，有效激发了市场主体活力。

谈判到签约23天，签约到开工42天，签约到整车下线不到1年时间——6月30日，在安徽省合肥市长丰县的比亚迪合肥基地，整车下线仪式在这里举行。比亚迪股份有限公司董事长王传福感慨：如果不是安徽高度重视为企服务，省市县实行三级专班推进，不可能有如此快的速度。

今年以来，安徽省委、省政府把优化营商环境、活跃市场主体作为工作重点。一个个问题，一张张清单，一系列举措，通过改善营商环境的形式，助力企业更好发展，保障项目顺利推进。1—5月，全省制造业投资增幅21.6%；上半年新开工省重点项目2738个，同比增长38%。

集中办公，下沉走访，建立常态、长效机制

“有什么需要解决的问题，尽管列出清单。我们能解决的，当场拍板；需要调研的，马上进行调研。”6月9日上午，在合肥市包河区政务中心的接待室，面对来访的企业负责人，接访的安徽省委书记郑栅洁表示。同一天，省长王清宪也在蚌埠，随机接待了15家企业的负责人和3名个体工商户。

6月2日，安徽出台了稳住经济一揽子政策措施方案36条举措，同时启动“优环境、稳经济”省领导现场接访活动。这也是继今年2月安徽开展“新春访万企、助力解难题”活动后的新一轮现场集中办公。一个多月来，安徽省级领导分赴16个地市，听取市场主体的诉求，市县领导干部也跟进行动。

省级领导的现场集中办公都提前3天以上，向社会公示时间、地点，受到广大市场主体的欢迎。6月9日这一天，仅在合肥，现场预约登记的企业就有500多家。接待组临时拆分，从34个增至55个，来访的企业全部得到接待，兑现了“不阻拦，不筛选，不限时”的承诺。

今年初，合肥美的洗衣机有限公司新上了一条生产线，订单很多，企业人力资源负责人胡习进却因缺工急得团团转。2月10日，得知省领导在合肥集中接访办公，他连忙报名。“合肥市高新区人事劳动局工作人员了解到我们的困难后，立马登门。一方面，搭建展台、提供信息，帮助招人；另一方面，对接社区、分发传单，还把招聘会开进了小区里。”不到一周，企业就顺利招到300多人。

从2月的“新春访万企”，到6月初的“优环境、稳经济”，安徽通过一系列举措，及时掌握各类企业特别是小微企业发展中的问题和困难，快速响应、精准施策。

为建立常态、长效机制，安徽还开展12345热线为企服务赋能工作。作为试点，合肥市12345热线专设为企服务座席，完善记录来电诉求、主动联系、及时派单办理、限时答复、督查督办、回访评价等工作机制。全市现已增设座席1250个，提供工作日8小时人工服务。

闭环管理、持续跟进，着力牵线搭桥

“从淮南到阜阳，我们带着企业一道赴外地招聘，和当地职业技术学校进行对接。”合肥市高新区人事劳动局局长张雪介绍。为了解决企业招工难题，他们组织召开了重点用工企业和人力资源机构对接会，还帮着牵线搭桥，推进校企合作，共建技能培养基地，帮助企业建立稳定的技能工人来源。

纾困解难，关键要掌握各类市场主体最急迫的需求。安徽要求把企业反映的诉求当做“必答题”，闭环管理，由解决“一个问题”向解决“一类问题”转变。

作为一家初创民营科技企业，市场推广一直是困扰东超科技有限公司负责人韩东成的难题，在省领导集中接访办公时，他反映了这个问题。相关部门很快帮韩东成牵线搭桥，邀请企业参加安徽新能源汽车和智能网联汽车产业链发展推进会。

“这个机会对我们来说太宝贵了！”韩东成说，过去市场部工作人员也曾尝试开拓车企市场，但难度很大，“现在我们有了一个‘被看到’的机会。”企业做了充分准备，在会上发布了自主研发的空中成像车载显示系统，引来几家车企的关注，并成功和江淮汽车达成合作协议。

据统计，到6月底，安徽省各级领导的现场集中办公共收集企业反映问题3.74万个。安徽对所有问题分级建立了台账，实行清单化、闭环式管理，通过跟踪督办、提级办理等方式，加大对疑难复杂问题的处理力度，帮助解决了3.56万个；同时，在全省营商环境问题“大起底”专项行动中，排查到1006个涉企历史遗留问题，也已解决95.4%。

减税费、降成本，助力渡过难关

得知可以申报留抵退税，安徽永茂泰汽车零部件有限公司总经理王斌喜不自禁。作为上海车企的一级供应商，永茂泰主要生产汽车核心零部件。“受疫情影响，4月产成品和原材料大量积压，同时上海客户回款滞后，导致公司资金更加紧张。”王斌介绍。

减税费、降成本，关键要及时、到位。5月初，广德市税务部门工作人员主动上门，指导企业填写留抵退税申请表，紧接着派人审核财务申报表，核实产品与原料库存。距离申请不到48小时，退税款已直达企业账户。

“1470万元留抵退税及时到账后，我们不仅有了资金保障日常运营，还能拿出更多经费投入技术研发。”王斌说。

市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。2月以来，安徽推出一系列助企政策，列出优化营商环境的正负面清单，推出25条措施聚焦“保主体、增主体、活主体、强主体”；面对疫情影响，出台23条具体政策，支持相关行业克服困难、恢复发展……

旅游业是受疫情影响较大的行业之一。黄山市政府及时印发《关于加大助企纾困促进经济平稳增长的政策措施》，截至7月10日，华苑国旅、康辉国旅、安徽松石国旅等黄山5家出境旅行社，已由安徽省文旅厅办理保证金暂退79.5万元；市本级已为110家旅行社办理保证金暂退申请，金额达627万元。

真金白银“直达”，市场主体“快享”。今年一季度，省级助企纾困资金27.7亿元已全部拨付至企业，惠及2015个项目。3月以来，安徽全省已累计为3.89万户中小微企业和个体工商户免租8.98亿元。

政府的主动作为激发了市场主体活力。4月，安徽新登记市场主体增速骤降，随着各项助企纾困政策发力，5月份增速转正，达到4.4%。截至6月底，全省实有各类市场主体689.83万户，同比增长11.17%。其中，企业202.61万户，同比增长13.36%；个体工商户475.82万户，同比增长10.50%。

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 13 版）

(责编：赵欣悦、白宇)