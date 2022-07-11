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练好服务小微企业的“硬功夫”（财经观）

屈信明
2022年07月11日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　金融机构要以强化科技赋能、创新金融产品、加强信息共享等为抓手，练好服务小微企业的“硬功夫”

　　

　　小微企业是吸纳就业的主力军、经济发展的生力军。近年来，金融系统为支持小微企业发展出台了一系列措施，取得了积极成效。银保监会发布的数据显示，今年一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额53.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额20.6万亿元，同比增速22.6%。

　　今年以来，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，一些小微企业面临较大经营压力，加强对小微企业金融支持更显重要。日前，中国人民银行发布了《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》；银保监会召开小微金融工作专题（电视电话）会议，提出坚持完善“敢贷愿贷能贷会贷”的专业体制机制。无论立足当前还是着眼长远，建立这一长效机制具有重要意义。

　　小微企业规模小，抗风险能力相对较弱。小微金融风控成本高，是金融机构“不敢贷”“不愿贷”的原因之一。难题怎么化解？一方面要继续完善行业相关管理制度，健全风险分散机制、制定差异化考核标准，增强金融机构开展小微金融业务的意愿；另一方面，金融机构自身要通过强化科技赋能、加强产品创新等，提升服务小微企业的“内功”。

　　提升金融服务小微企业的能力，离不开科技手段的运用。农户要贷款，卫星查勘当“参谋”；加强与互联网平台合作，对小微客户精准画像，实现钱从“云端”来、精准助小微……近年来，金融机构加大金融科技创新，推进数字化转型，提升了风险评估效率、降低了业务风险和成本，小微融资覆盖面不断提高。今后，要运用大数据、云计算、人工智能等技术手段创新风险评估方式、提高贷款审批效率，让金融机构更好地为小微企业提供服务。

　　提升金融服务小微企业的能力，创新特色化金融产品是重要一招。比如，依托产业链核心企业，开展应收账款、预付款、存货、仓单等权利和动产质押融资业务，既能精准满足企业的融资需求，也有效地降低了业务风险。金融机构要根据小微企业生命周期、所属行业、交易场景等特征，有针对性地推进金融产品创新，更好破解传统融资模式不适应小微业务的难题。

　　提升金融服务小微企业的能力，解决信息不对称难题也是题中应有之义。一些地方的金融机构与当地工信部门等加强合作，通过相关企业清单精准对接服务“专精特新”中小企业、新型农业经营主体等；有的金融机构通过与税务部门合作，加强税收信息共享，全面、准确掌握企业真实经营状况。未来，金融机构要深度挖掘自身金融数据和外部信息资源，发挥金融信用信息基础数据库作用，对小微企业进行精准画像，加快推进涉企信用信息共享。

　　总之，金融机构以强化科技赋能、创新金融产品、加强信息共享等为抓手，练好服务小微企业的“硬功夫”，有利于破解“不敢贷”“不愿贷”的难题，更好助力稳市场主体、增就业创业、促经济发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月11日 18 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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