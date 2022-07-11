蒋建科

农科开放日变“漫灌”为“滴灌”，有针对性地补足短板，是做好农业科普工作的有益探索

富含花青素和虾青素的玉米、自带茶香的口罩和牙膏、手机一扫就能检测农残的试纸条……在不久前的第四届农科开放日上，中国农业科学院遍布全国的35个研究所开门迎客，不仅展示了众多最新农业科技新成果，还邀请公众走进实验室、试验田、种质库等农业科研设施，参与现场品鉴、动手实验、耕作活动。这些别开生面的体验，让人们近距离感受农业科技的神奇与魅力。

农科开放日是中国农业科学院推动科普的一项品牌活动。2019年举办以来，成为公众了解农业科技进展、弘扬科学精神、传播科学知识的重要平台。初步统计，前3届累计吸引900多万大中小学生通过线上线下参与，赢得社会各界的广泛赞誉，探索出一条科普新途径。

农科开放日何以受欢迎？关键是活动大胆创新，突破了传统专家台上讲、公众台下听的模式，把公众放在中心位置，紧紧围绕公众需求积极探索开展深度科普。

首先直击科普热点和痛点。针对公众普遍关心的种子、耕地、食品安全等问题，农科开放日全面系统展示中国农业科学院所取得的一系列重大成果，积极回应公众关切。其次，增加品尝和动手环节，增强了科普的趣味性和吸引力。现场可以喝胡萝卜汁、品尝各类瓜果，还有市场上见不到的最新品种，极大满足了公众的好奇心。再次，贴近生活，贴近实际。百姓餐桌上的每一种食物，中国农业科学院几乎都有一个研究所去研究。农科开放日上的展品，从米面油到瓜果菜，从肉蛋奶到茶花棉，都是日常生活离不开的必需品，每个人都能参与进来，同时发表自己的看法，科普效果明显。最后，科研人员能够贴身耐心讲解。农科开放日上活跃的身影，既有著名院士专家，也有在读的博士、硕士，他们积极筹备，精心创作，把最新的原创科技成果及时分享给公众。

近年来，我国的科普事业取得巨大成就。但在一些地方和领域，科普工作还存在只重形式、“大水漫灌”等情况，效果有待提高。农科开放日变“漫灌”为“滴灌”，有针对性地补足短板，是做好农业科普工作的有益探索。尤其是让数百万中小学生感受到农业科技的魅力，使得崇尚科学的种子在青少年心中生根发芽，将对培育农业科技人才和壮大科研队伍起到积极推动作用。

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 19 版）

(责编：赵欣悦、白宇)