人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

直播预告：人民网“透明工厂”直播首场走进三元

2022年07月11日08:12 | 来源：人民网
小字号

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。今年以来，国内疫情呈多点散发态势，与百姓生活息息相关的各行各业在加速复工复产的同时，全力保障百姓对于美好生活的需求。多重压力之下，中国品牌的发展“步履”是否依旧？如何以“智造”保障产能和品质输出？

高质量的产品是企业的生存之根、发展之本、竞争之力。人民网推出“透明工厂”系列直播，旨在以“企业透明”推动建立、健全“行业透明”制度，同时带领广大消费者走进工厂车间，充分了解产品“智造”流程，领略中国品牌匠心质造的魅力。7月12日，人民网“透明工厂”首场直播走进三元，通过实地探访奶牛基地、深入牛奶工厂生产车间等地，为广大网友揭开乳品行业龙头企业三元如何锻造“金字招牌”。

透明工厂，让制造“眼见为实”。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
合退、合防、合打、合查 确保大规模留抵退税政策落快落准落稳
　　实施大规模增值税留抵退税是新的组合式税费支持政策的“重头戏”，涉及企业户数多，审核难度大，工作链条长，确保留抵退税政策落快落准落稳，是一场前所未遇的硬仗大仗。 自4月1日以来，全国税务系统认真贯彻党中央、国务院部署，坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举，联合财政、人民银行国库等部门共同加快退税进度，凝聚货劳、风控等部门和各层级税务机关等全系统力量共同防范退税风险，联合公安、海关等五部门共同狠打骗税违法犯罪行为，统筹督察内审、纪检等部门力量，共同查处失职失责特别是内外勾结、通同作弊的税务人员，全力以赴确保大规模留抵退税政策落快落准落稳，助力稳住宏观经济大盘。…
传递时代交接棒 发现最美铁路人
　　2022年6月20日，G51次列车从北京西站发出，这标志着京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营，是京广高铁安全标准示范线建设的重大成果，中国铁路又一高品质标杆列车成功开行。 交通强国，铁路先行。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部