疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。今年以来，国内疫情呈多点散发态势，与百姓生活息息相关的各行各业在加速复工复产的同时，全力保障百姓对于美好生活的需求。多重压力之下，中国品牌的发展“步履”是否依旧？如何以“智造”保障产能和品质输出？

高质量的产品是企业的生存之根、发展之本、竞争之力。人民网推出“透明工厂”系列直播，旨在以“企业透明”推动建立、健全“行业透明”制度，同时带领广大消费者走进工厂车间，充分了解产品“智造”流程，领略中国品牌匠心质造的魅力。7月12日，人民网“透明工厂”首场直播走进三元，通过实地探访奶牛基地、深入牛奶工厂生产车间等地，为广大网友揭开乳品行业龙头企业三元如何锻造“金字招牌”。

透明工厂，让制造“眼见为实”。

(责编：曹淼、李源)