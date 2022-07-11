原标题：协同创新 推动增材制造前沿科技探索

增材制造技术被视为制造业数字化革命中的代表性技术，其在航空制造领域的应用正朝着复杂化、一体化、高性能化方向发展。以民用航空增材制造创新应用为主题，大飞机增材制造协同创新联盟发起第一届“翱翔杯”大飞机增材制造全球创新应用大赛。

大飞机增材制造协同创新联盟由中国商用飞机有限责任公司、中国航天科工集团第三研究院、中国航发商用航空发动机有限责任公司牵头，联合增材制造装备、材料、软件、服务相关的共22家企事业单位、社团组织、高等院校、科研机构等组成。

记者近日从该联盟处获悉，他们正在面向全球的增材制造研究机构、企业、高校和个人征集作品，希望通过办赛，为国内外参赛选手提供一个同台竞技、灵感碰撞、学术交流和创想未来的平台。

“汇聚增材制造航空创新应用力量，开启增材制造前沿科技探索研究，促进增材制造技术在航空领域的应用和进步。”该联盟相关负责人说。

本次大赛由初赛和决赛组成，共分为航空前沿、航空应用、技术能力三个竞赛单元。其中，“航空前沿”单元要求参赛方案作品围绕未来航空飞行器增材制造技术，具有前瞻性、革命性、颠覆性的前沿科技探索与研究，“航空应用”单元的选题包括飞机增材制造产品应用和典型接头类零件创新设计。

参赛报名时间截至7月20日，作品交付时间为8月20日至8月31日。初赛评选拟于9月上旬进行，决赛大会拟于10月下旬举行。（记者 张素）

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