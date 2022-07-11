曾金华 陈果静

原标题：宏观政策如何发力

今年以来，我国经济克服重重困难，呈现稳定恢复势头。宏观政策加大调节力度，一揽子政策措施落地见效，着力稳住宏观经济大盘。下半年，财政政策、货币政策等有望持续发力，保持经济运行在合理区间。

发挥政策效益

作为积极财政政策的重要工具，今年我国新增专项债券额度安排达3.65万亿元，截至6月底已基本发行完毕。

“确保今年新增专项债券6月底前基本发行完毕，力争8月底前基本使用完毕，将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围。”这个前所未有的发行、使用“时间表”，从侧面反映了今年实施宏观政策的力度。

从财政支出看，尽管财政收入受留抵退税影响较大，支出仍然保持力度，1月份至5月份累计超9.9万亿元，增长5.9%，民生等重点领域支出得到有力保障。

“中央财政将督促尽快下达各项转移支付，同时要求各地强化预算执行管理，切实把支出进度提上来。加紧推进已纳入年度计划的重大工程建设，加大存量资金盘活力度，尽早发挥资金和政策效益。”财政部部长助理欧文汉表示。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，积极的财政政策靠前发力，特别是加快财政支出进度、加快专项债发行使用并扩大支持范围，1月份至5月份基建投资稳步增长，有力托底经济。

与此同时，降低存款准备金率、上缴结存利润，释放长期流动性；两次引导贷款市场报价利率下行，及时推出多项结构性货币政策工具……上半年，货币政策靠前发力，把稳定经济增长放在更加突出的位置，持续加大对实体经济的支持力度。

尤其是二季度以来，由于疫情起伏反复，部分地区市场主体特别是中小微企业、部分行业和群体受到较为严重的冲击，对政策支持的需求更迫切。稳健货币政策实施力度进一步加大，一系列政策措施为抗击疫情、稳定经济增长、保市场主体、保就业、保民生提供了有力的支持。

从总量上看，降准等措施的落地，释放了更多增量资金支持实体经济。4月25日，央行降准0.25个百分点，释放长期流动性5300亿元。同时，央行加快向中央财政上缴结存利润，已上缴了8000亿元，超过了全年拟上缴1.1万亿元的70%，相当于降准0.4个百分点。

数据显示，4月份和5月份，广义货币（M_2）同比增速均在10%以上，5月份更是达到11.1%。与此同时，金融管理部门加大稳信贷力度，引导金融机构加大信贷投放，尤其是对重点领域的信贷支持。

中国人民银行副行长潘功胜表示，接下来，将增强信贷总量增长的稳定性，综合运用多种货币政策工具，加大流动性投放力度，保持流动性总量的合理充裕；引导金融机构按照市场化、审慎经营原则，加快已授信贷款的信贷投放，积极挖掘新的项目储备，增加对实体经济的贷款投放，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配。

科学把握节奏

科学把握政策力度、节奏和重点，不搞“大水漫灌”强刺激，是今年实施宏观政策的重要特点。

面临一系列压力，企业生产经营困难，现金流问题突出。今年以来，全面实施大规模增值税留抵退税政策，不断加快退税实施进度，强化退税资金保障，确保企业特别是小微企业及时享受退税政策红利，真金白银帮助企业减负纾困。为应对经济下行压力，着力稳市场主体稳就业，国务院决定进一步加大留抵退税政策力度，将批发和零售业、住宿和餐饮业等7个行业纳入留抵税额政策范围，再增加退税1420亿元，全年新增退税总额达到约1.64万亿元。

国家税务总局统计显示，4月1日至6月25日，增值税留抵退税已有17033亿元退到纳税人账户，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已退到纳税人账户的退税款达18266亿元，是去年全年退税规模的2.8倍。

“今年上半年，我国加大宏观政策调节力度，组合式税费支持政策是一大亮点。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说，预计下半年将加快实施新增7个行业的留抵退税，严格落实各项减税降费政策，推动各项助企纾困政策及时落实，缓解中小微企业融资难等问题，为市场主体注入活力。

总量政策力度不减的同时，结构性货币政策工具持续发力。科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款等一系列结构性货币政策工具陆续落地，近期，更推出3000亿元政策性、开发性金融工具用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金，引导金融机构加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持。

上半年，实体经济融资成本稳中有降。今年1月份至4月份，企业贷款利率为4.39%，较去年全年进一步下降了0.22个百分点，这一利率水平创下有统计记录以来的低位。“下一阶段，将突出金融支持重点领域，加大普惠小微贷款的支持力度。”潘功胜表示。

强化协调配合

“中央政治局会议提出，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。由于多重超预期因素出现，上半年经济运行受到影响，要实现全年工作目标，下半年必须采用非常规的政策支持方式。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬分析。

上半年，受经济下行压力和实施大规模留抵退税影响，财政收入形势较为严峻。冯俏彬认为，下半年要保持年初确定的支出强度，需要筹措新的财力，因此需要调动中央和地方两个积极性，统筹现在与未来，做出相应处理。

“从货币政策看，下半年要特别注重与财政政策的协调，在总量、投向、利率、管理等方面做好配合。主要有两个方面，一是在超前进行基础设施建设方面，需要政策性金融、开发性金融的大力介入，这是当前财政货币政策做好配合的一个关键点。二是在筹措新财源方面，财政货币政策需要协同。”冯俏彬说。

李旭红认为，转移支付是中央调控地方财政状况的重要手段，“有必要加大转移支付力度，缓解地方财政支出压力”。

中国人民银行货币政策委员会第二季度例会强调，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平认为，下半年稳健货币政策逆周期调节力度将只增不减，货币政策或将加大总量工具的基础货币投放力度，缓解银行资金成本压力。

“目前国内经济处于恢复的重要阶段，财政和货币政策有望继续为经济复苏提供有力支持。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，货币政策将继续发挥总量和结构工具优势，充分挖掘利率改革潜力，引导金融机构加大普惠小微企业、绿色发展、制造业、基建等重点领域支持，并引导金融机构合理降低实体经济综合融资成本，“预计下半年总量货币信贷仍将保持合理增长，并将充分发挥结构工具直达精准优点，支持实体经济恢复发展”。

中国民生银行首席经济学家、研究院院长温彬表示，下半年，我国宜坚持“以我为主”同时“内外兼顾”的货币政策操作，继续发挥总量和结构双重功能，通过总量政策重点解决总需求不足问题，通过结构性政策加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。

“财政政策和货币政策是逆周期调节的两大政策工具，均能发挥稳定经济的作用，要加强协同配合。”罗志恒认为，近期先后推出“调增政策性银行8000亿元信贷额度”和“发行3000亿元开发性金融债，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金”两项政策，有助于维持基建投资增速。

(责编：罗知之、陈键)