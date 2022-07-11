原标题：海南自贸港外向型经济指标持续增长

本报海口讯（记者潘世鹏）“一年半前还是一片西瓜地，如今已是崭新的滨海高教新区。”记者近日在海南国际教育创新岛先导项目、承担教育对外开放重任的陵水黎安国际教育创新试验区看到，工人们正顶着烈日施工，作业车辆往来穿梭。试验区管理局副局长王临平说：“园区全力保障签约高校落地和中外合作办学创新探索，园区面貌有了较大变化。共享教学楼、宿舍楼等已建成完工，图书馆建成封顶，一期工程项目将确保今年9月投入使用。”

去年6月，《中华人民共和国海南自由贸易港法》正式颁布实施，彰显了我国进一步扩大对外开放的坚定决心。一年来，海南全力推进自贸港法学习宣传和贯彻实施，自贸港政策的良好成效逐步显现。

“以自贸港法为基础的法治体系建设高效有序推进。”海南省人大常委会党组成员、秘书长林泽锋介绍，自贸港法颁布后，海南省运用自贸港法规制定权，紧贴自贸港建设急需，先后制定了17件自贸港法规，加快构建自贸港法规体系。特别是制定了海南自由贸易港公平竞争条例、企业破产程序条例、征收征用条例等法规，有利于市场主体投资经营及公平竞争。

全国首张跨境服务贸易负面清单、加工增值货物内销免征关税政策出台，完成原辅料、自用生产设备“零关税”政策调整，按规定落实企业和个人所得税优惠政策，洋浦现有登记海船总运力历史性突破1000万载重吨……自贸港建设以来，海南深化改革、对外开放的新举措、新进展不断涌现。去年，海南多项经济指标增速走在全国前列。同时，市场主体踊跃响应，人才集聚态势加快形成，外向型经济指标持续增长。

“目前，围绕海南自贸港建设已有180多项政策陆续出台，初步形成了具有竞争力的政策制度体系。下一步，我们将继续紧盯政策落地，动态优化关键核心政策，加快推进封关运作软硬件基础设施建设，积极做好高水平压力测试，全力以赴防范各类风险挑战，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。”海南省委深改办副主任李宇飞表示。

(责编：罗知之、陈键)