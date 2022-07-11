杨开新

原标题：数据安全与效率不能“二选一”

日前，国家发展改革委相关负责人指出，要深化要素市场化改革，抓好要素市场化配置综合改革试点，健全数据要素基础制度，加快建设全国统一大市场。如何在确保安全的基础上，促进数据高效流通使用、赋能实体经济，在数字治理中兼顾效率与安全，成为近期关注的热点。

大数据深刻影响着经济社会秩序，带来时代红利和生活便利。但在不少领域，形形色色的数据壁垒现象还较普遍，呈现许多数据孤岛和数据鸿沟，未让数字治理优势得到充分发挥。值得关注的是，不少地方已经在着力予以改进。例如，陕西于今年3月将原本各搞一套的“陕西健康码”和“西安一码通”合二为一，整合升级为“陕西一码通”，在满足疫情防控需要的同时方便居民流动，网友们纷纷点赞。“最多跑一次”“一网通办”“一网协同”“接诉即办”……种种创新举措有助于数据高效流通使用，既让群众少跑腿，又为方便市场主体和稳定产业链供应链赋能。

“一着不慎，满盘皆输”，说明关键环节和底线思维的重要性。确保数据安全，是合理利用数据的重要考量因素之一。近些年，泄露隐私、滥用信息的新闻并不少见，网络安全备受关注。如果未对充分占有数据的主体有效规制，层层加码、自行其是、过度开发等行为就会层出不穷。比如，有孕妇生完孩子还未离开医院，就被月子会所、婴儿摄影店、保险公司等的电话轮番骚扰，精准营销令人不胜其烦，这样的“大数据”肯定不是人们所希望看到的。

安全需要发展，发展也离不开安全。数据高效利用和信息安全不可偏废，二者是一体两面的关系。日前，国务院印发了《关于加强数字政府建设的指导意见》，既提出构建数字政府全方位安全保障体系，又强调构建开放共享的数据资源体系。同时做好两方面工作固然有难度，但这样做有助于行稳致远、可靠有序，构建数字化、智能化的政府运行新形态，也能更好发挥数字政府建设对数字经济、数字社会、数字生态的引领作用。

(责编：罗知之、陈键)