马春阳

原标题：基金业应为“双碳”贡献力量

今年以来，与碳中和相关领域的投资机会持续受到关注。7月4日，国内首批8只碳中和ETF产品（中证环交所碳中和ETF）集体发行，受到了投资者的积极认购。此次碳中和ETF产品的推出不仅仅是公募基金在产品端的创新，也是公募基金助力我国经济转型升级的具体举措，更体现了公募基金服务国家战略的责任担当。

据了解，本次发行的碳中和ETF产品均以“中证上海环交所碳中和指数”为标的，该指数聚焦对碳中和贡献较大的上市公司，选股池来源于“深度低碳”和“高碳减排”两大方向。深度低碳指的是业务聚焦清洁能源与储能、绿色交通、减碳等领域；高碳减排指的是固碳技术、火电、钢铁等方向。

“十四五”规划纲要明确提出碳达峰、碳中和目标。在目标实现过程中，金融业作为经济发展的命脉，将在服务绿色转型、助力实现“双碳”目标过程中扮演关键角色。而作为金融业的重要一分子，公募基金也理应利用自身特点，在助力实现“双碳”目标的过程中贡献出更大的力量。

此次碳中和ETF产品的推出，对公募基金未来创新绿色金融产品和服务具有一定的借鉴和指导意义。

一方面，为投资者进行绿色投资提供了新的标的，有助于投资者提前享受到“双碳”战略下的发展红利。毫无疑问，在“双碳”目标推进过程中，碳中和将是非常重要且持续的主题投资机会，以清洁能源及储能、新能源车等领域为代表的企业将迎来快速成长机遇，这将为投资者带来更多潜在的红利机会。同时，ETF产品具有换手便捷、偏离度低等特点，将“碳中和”方向和ETF产品类型相结合，也为投资者提供了一条布局相关资产的便捷途径。

另一方面，有利于资金向碳中和贡献较大的企业倾斜，助力优质企业做强做大。企业实现“双碳”目标往往需要巨额的投资，而公募基金便可以提供相应的融资支持。此次碳中和ETF跟踪的中证上海环交所碳中和指数，其选股标准是从沪深市场中选取深度低碳领域中市值较大的，以及高碳减排领域中碳减排潜力较大的100只上市公司证券作为指数样本，这就意味着对碳中和贡献越大的公司越有希望迎来资金“活水”。

此外，作为专业的资管机构，公募基金通常具备专业、持续、深度的研究能力，可以结合自身专业优势，积极帮助上市公司提升公司治理水平，为上市公司的规范运作提供专业化的建议，实现上市公司的高质量发展。例如，公募基金可以积极使用投票表决权、质询建议等方式帮助公司完善重大决策机制。

值得一提的是，在今年4月份证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中，监管层就已经对公募基金进一步深化改革指明了方向。其中提出，要坚持以投资者利益为核心，切实提高公募基金行业服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家战略的能力，正确处理好规模与质量、发展与稳定、效率与公平、高增长与可持续的关系，切实做到行业发展与投资者利益同提升、共进步。

公募基金的职责与定位早已不仅仅是为投资者创造更多财富，而是要在支持我国实体经济发展上发挥出更大的作用。展望未来，公募基金应持续加强自身建设，丰富产品供给和特色服务模式，积极主动选择国家重点支持和发展领域的企业，这对引导资本正确投向、服务国家战略都具有积极意义。

(责编：罗知之、陈键)