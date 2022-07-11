马爱平

原标题：“看得见、听得到、能思考” “智慧大脑”让电梯运行更安全

视觉中国供图

【行业观察】

让电梯拥有“智慧大脑”，使它能“看得见”危险、“听得到”呼救、“思考出”办法……那些曾经只存在于电影中的画面，如今已然徐徐走进现实生活。日前，“云服务电梯物联网信息服务系统”（以下简称“云系统”）面世，为解决电梯安全管理难题提供了一份“智慧答案”。

近年来，因老旧、使用不当以及维修保养不到位等因素，电梯困人伤人事故偶有发生。作为现代楼宇建筑中人行、物流的重要载体，电梯亟待数字化、智能化的变革升级。

据介绍，“云系统”搭建了“物联网+”平台，让电梯更加智能。接入“云系统”的电梯，可实现对运行数据进行24小时全方位采集、传输、监控等。当“云系统”发现扒门、轿厢超时未运行等情况后，会在第一时间发出警报，并传输事故信息、生成救援方案。物业在接到相关指令后，可第一时间指导被困人员采取应急措施，通知工作人员开展救援工作。

“云系统”还设置了年检过期未处理、维修保养超期、应援超时未到场等信息的提示、备案功能，为解决电梯巡检、维修保养无记录等隐患问题提供帮助。电梯智能化同样可以提升大楼整体的运作效率。

目前，已有20余家单位所在的楼宇安装了“云系统”，故障处理效率、救援效率较以往提高了约60%。

此外，在疫情防控方面，“云系统”依托物联网、云计算、大数据等技术手段，推出了无接触智慧乘梯解决方案，利用红外线感应技术，乘客可在不接触电梯轿厢按钮的情况下进行按键控制，或通过手机App、微信小程序等方式远程呼叫电梯并自动点亮目标楼层，有效减少轿厢内的交叉接触风险。

(责编：罗知之、陈键)