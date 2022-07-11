原标题：产业链金融大提速 交行打造全新融资“秒”放体验

近日，交通银行以汽车行业产业链为典型贸易金融场景，针对客户痛点，率先研发了“订单+流贷秒放”“订单+银票秒承”产品功能。汽车经销商客户可在交行网银“一键式”进行融资申请，全程无人工干预，系统自动完成审批，资金“秒”速到账。

“我们几乎每周都要提款，有时一周3-5次，原来每次放款都至少要等半天到一天，我们还为此配了2个财务人员专人负责对接银行。”吉林省一家汽车经销商的负责人说。交行吉林省分行“汽车经销商秒放”项目上线后，平均放款时间已从最初的10小时缩减至1分钟以内，实现飞跃级提升。

据了解，交行“汽车经销商秒放”项目自今年二季度在吉林省分行投产以来，已成功为40家汽车经销商上线，贷款累计投放笔数89笔，投放金额合计约4.5亿元。

该产品从客户融资全旅程的痛点出发进行设计，找到流程断点、堵点，实施线上化旅程改造。在“流贷秒放”“银票秒承”中，系统集成了银行前、中、后台各相关系统中原本互相分离的融资功能，将“订单获取、融资申请书建立、开票、承兑、保证金存入、受托支付、融资和质押物入池”等多个关联交易按场景有机集成联动，为客户打造“一键式”的最优体验。

交行产品研发人员介绍，通过建立与核心企业ERP系统的交互，实时获取核心企业产业链上下游订单相关数据，将订单转换为交行标准化的可融资订单，推送给经销商客户，以便客户根据需要随时发起“一键式”的融资申请。经销商在企业网银中一步录入、一步授权，全流程实现无纸化自助放款。

“交行融资秒放产品在方便客户的同时，也大大提升了交行员工的工作效率。申请材料无纸化、放款审批自动化促成了‘秒’级放款的最终实现。”交行吉林省分行相关负责人说。

放款快到“秒级”，风险控的住吗？交行给出了答案。根据供应链业务自偿性特征，交行建立了与汽车核心企业、物流监管企业等的数字化平台对接，并应用了物联网、区块链技术，实现对汽车资产的全程上链，动态货物数据、物流数据、资金数据的监控。通过交互订单、物流、货权、价格、库存、终端销售等实时数据，强化了供应链闭环管控，实现了对“信息、资金、物流”的自动交叉验证，全流程强化了贷前、贷中、贷后风险的动态核查，依托数据交互、动态监控、智能预警大幅提升了对客户经营情况的判断力和贸易融资类业务风险的管控力。

“吉林省分行汽车经销商秒放项目试点成功，标志着公司大额敞口授信业务自动放款也可以通过科技赋能实现产能提升、效率提升，具有里程碑意义。未来将在全国范围内复制推广，适配服务更多行业客群，引领我行公司业务数字化转型。”交行总行公司部相关负责人表示。

(责编：董童、李源)