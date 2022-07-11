新华社北京7月11日电（记者刘诗平）水利部副部长魏山忠11日表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。

魏山忠在2022年上半年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上说，水利部会同有关部门和地方，加快水利项目审查审批，着力畅通资金来源渠道，强化工程建设管理，加强督导检查，加快在建工程实施进度，推进新项目多开早开，上半年水利工程建设取得显著成效，项目开工明显加快，工程建设明显提速，投资强度明显增大。

统计显示，上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元。其中，750个项目投资规模超过1亿元。上半年累计开工22项重大水利工程，投资规模1769亿元。时间过半，年度开工目标和任务完成过半。

同时，一批重大水利工程实现重要节点目标。农村供水工程建设9000余处，完工3700余处，提升了1688万农村人口供水保障水平。病险水库除险加固、中小河流治理、大中型灌区改造、中小型水库建设等项目建设进度加快。目前，我国在建水利项目2.88万个，施工吸纳就业人数130万人。

投资方面，水利落实投资和完成投资均创历史新高。1月至6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%，其中粤浙皖落实投资超过500亿元。地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%，粤滇冀完成投资300亿元以上。

魏山忠表示，下一步，水利部将进一步加大组织推动力度，做好工程安全度汛，抓好安全生产，强化质量控制，确保完成年度水利建设各项目标任务。

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