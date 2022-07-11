原标题：【光明时评】让职业教育与劳动就业紧密携手

前不久，新修订的职业教育法正式发布，为推动职业教育高质量发展，提高劳动者素质和技术技能水平，促进就业创业，建设教育强国、人力资源强国和技能型社会，推进社会主义现代化建设等，提供了明确的政策依据和法治保障。

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分。党的十八大以来，我国职业教育取得了巨大成就，但也存在一些不容忽视的问题。在一次职业教育座谈会上，几位基层教育工作者谈到职业学校毕业生就业难问题时坦言，“一些职业院校毕业生专科不专、职业不精是很多企业避而不用的主要原因”“职业教育是面向市场的就业教育，只有突出市场需求的引导作用，让职业教育与劳动就业紧密携手，才能充分发挥职业教育的潜力与优势，提升职业教育的社会认可度和吸引力。”

眼下，随着我国产业转型升级和经济结构调整步伐的加快，特别是人工智能、物联网、大数据等技术在生产中的深度应用，各行各业对技术技能人才的需求越来越为强烈。增强职业教育适应性，让职业教育与劳动就业紧密携手，愈发显得紧迫和重要。

让职业教育与劳动就业紧密携手，最关键的是要坚持面向市场、促进就业的办学方向。我国职业教育先驱黄炎培先生曾经说过：“办职业学校最大的难关，就是学生出路。无论学校办得那么好，要是第一班毕业生没有出路，以后招生就困难了。万一第二班再没有出路，从此没有人上门了。”这句话对今天的职业教育仍然适用。“出口畅，入口旺”，让学生充分就业是办好职业教育的关键所在。如今，凡是办得好的职业院校，无不把面向市场、促进就业放在突出位置。近几年，山东等地一些职业学校招生报名火爆，一些高分学生主动选择接受职业教育，学习技术技能，一个很重要的原因，就是这些职业学校的毕业生不仅就业率高，而且就业质量也比较好，有的学生甚至还没毕业，就被一些知名企业“预定”了。

让职业教育与劳动就业紧密携手，须着力在产教融合、校企合作上多下功夫。被视为德国经济发展“秘密武器”的德国“双元制”职业教育模式，最值得学习借鉴的便是深度的产教融合、校企合作。近些年，我国职业教育中向对口产业输送人才的各类“订单班”很受欢迎，以“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的企业新型学徒制，更是得到了人们的青睐和好评。实践表明，职业教育唯有深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，才能破解企业招不到人、学生就不了业的结构性难题，形成人才培养与社会需求的良性循环。

让职业教育与劳动就业紧密携手，更加需要注重立德树人，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神。“终身之计，莫如树人；育人之本，莫如铸魂。”从每天完成单一甚至枯燥的锉削动作8000余次，不断提升打磨精度的80后航空工业首席技能专家方文墨，到为了砌好一面墙，会推倒重来多次，从砌墙工成长为世界技能大赛获奖者的95后工匠邹彬，我们看到的不仅是高超精湛的技术，更有执着专注、精益求精和敬业守责、吃苦耐劳的精神品格。加强现代职业教育，更要把立德树人融入教育教学各个环节，积极引导学生坚定理想信念，明确奋斗目标，培育学生精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神和互助合作、吃苦耐劳、爱岗敬业的劳动态度，着力将学生的价值观聚焦到干一行爱一行、干一行专一行的执着与坚守上来。

职业教育既关国计也是民生。让职业教育与劳动就业紧密携手，必将迸发出更为强劲的生机和活力，培养出更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。（谭用发）

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