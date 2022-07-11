本报记者 黄敬惟

在上海海洋大学2022届毕业生线上推介活动现场，一名毕业生正在自我介绍。

新华社发

提到求职，你会想到什么场景？是人头攒动的线下招聘会？是炎热天气中四处奔走投递出的一份份简历？还是奔波各地的一场场面试？教育部统计数据显示，2022年中国高校毕业生规模和增量均创历史新高。线上招聘正在为毕业生就业发挥越来越大的作用，成为高校毕业生就业工作的“快速通道”。

线上面试时间地点更灵活

线上招聘正变得越来越普遍。今年毕业于北京工业大学的小雪刚刚拿到了录用通知，将入职上海一家技术公司，她全程通过线上操作完成了简历投递、笔试以及面试的流程。提到线上应聘，小雪非常开心：“线上面试在我熟悉的环境里进行，我的心态放松，紧张情绪缓解。线上面试节省了奔波的时间和金钱成本，让我能够更好地发挥。否则，我很有可能因为需要前往外地的不便而错失机会。应该说，我能找到这份工作得感谢公司采取了线上面试。”

对于用人单位来说，经过不断实践和反复调整，线上招聘流程和经验也越来越完善顺畅。在一家外贸公司负责人力资源工作的徐经理说：“线上求职、应聘的趋势越来越明显。经过不断调整后，今年我们公司的线上招聘流程已经比较顺畅。简历投递与筛选、组织统一笔试、视频面试等流程环节形成了较完善的机制，我们还开发了适合公司用人需求的系统软件。”

业内人士认为，求职应聘本质上是双向选择的过程。通过线上招聘，求职者和公司都可以获得更多的选择。“以前经常有我们看好的应聘者，却因为时间、场地等客观原因而放弃，让人遗憾。如今采用线上面试，时间、地点都更灵活，公司获得了与更多优秀求职者进一步深入交流的机会。”徐经理说。

高校推出招聘平台更可靠

为帮助毕业生就业，各高校推出了线上就业平台，通过开展“空中双选会”、针对专业特色组织专场招聘、邀请专家和人力资源部门从业者帮助学生完善简历，尽力为毕业生提供就业指导服务。

今年的应届毕业生小高对本报记者说：“我们学校的线上就业信息平台很方便，不仅有各种双选会，还整合了招聘信息，节约了毕业生到处搜索、关注就业单位招聘公告的时间。通过一个平台，就可以方便地获取多种信息。”不少高校的就业平台还可以自制简历、保存模板或者直接线上投递简历，有学校“背书”的求职信息平台更好地支持毕业生找工作。

在中国人民大学担任学生就业辅导工作的田老师表示：“近两年，绝大部分学生选择线上求职。学校的线上就业平台扩大了信息面，为学生提供了更多招聘信息；另一方面，学生在求职过程中会担心遇到黑中介、受骗等情况，甚至以前也出现过一些第三方平台非法窃取简历导致个人信息泄露等问题。学校就业平台发布的信息必须经过审核，确保真实可靠，为学生就业提供更多安全保障。”

创新创业支持服务更完善

5月以来，多部门密集出台面向应届毕业生的倾斜政策，促进大学生求职就业。比如，工信部联合教育部启动全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动，为“专精特新”中小企业开设了招聘专场；人社部启动了百日千万网络招聘专项行动。

教育部依托大学生就业网，联合多家社会招聘机构，共同推出“24365校园招聘服务”，为高校毕业生提供每天24小时、全年365天免费网上就业服务。教育部统计数据显示，截至6月22日，这项校园招聘服务为2022届高校毕业生发布岗位累计3140万个，毕业生投递简历1.67亿人次。

近日，北京市人力资源和社会保障局组织了“2022年暑期北京地区毕业生就业服务月活动”，通过“北京毕业生就业创业服务平台”线上开展网络招聘等服务。对于有创新创业意愿的高校毕业生，该平台还可以提供贷款和资金支持，为大学生创业提供便利。据介绍，符合北京市创业担保贷款及北京市一次性创业补贴等相关政策要求的毕业生，可申请资金支持。创业担保贷款根据个人创业或小微企业的不同情况，可获批300万元以内的贷款（根据借款人实际需求和经营状况与担保公司协商确定），贷款期限最长不超过3年。根据创业情况及招用本市户籍劳动力情况，一次性创业补贴审批额度为0.8万元至1万元。

(责编：曹淼、李源)