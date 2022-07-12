本报记者 孔德晨

重庆首条为当地优质农产品外销保驾护航的全货机运输航线——脆李货运包机近日开通。图为重庆市巫山县脆李产地仓的工作人员将物流运输单贴在包装好的脆李盒上。

新华社记者 黄 伟摄

每个城市发放不超过15亿元的奖补资金、3年支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链、支持公共服务功能突出的综合货运枢纽及集疏运体系项目建设……近日，财政部、交通运输部发布的《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》提出上述举措。业内人士介绍，《通知》旨在优化货物运输结构，实现多种运输方式深度融合发展，合力打造互联互通、便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、保障有力的综合货运枢纽体系，促进经济高质量发展。

3年支持30个城市补链强链

日前举行的交通运输部部务会议强调，国家综合货运枢纽是国家综合立体交通网的关键节点，是多种运输方式一体化衔接的载体，在优化运输结构、提升综合交通运输网络效率、构建现代综合交通运输体系中具有重要作用。为落实交通强国战略，国家先后出台了《国家综合立体交通网规划纲要》和《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，此次发布的《通知》则是前述顶层文件的具体细化。

《通知》提出了具体目标：自2022年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市（含城市群中的城市）实施国家综合货运枢纽补链强链，促使综合货运枢纽在运能利用效率、运输服务质量、运营机制可持续等三方面明显提升，在提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本中发挥积极作用，从而形成资金流、信息流、商贸流等多方面集聚效应，更好服务重点产业链供应链，辐射带动区域经济高质量发展。

在支持范围方面，《通知》明确所指综合货运枢纽既包括枢纽港站等交通运输基础节点，也包括多节点串联与往返形成的重要网链。其中提出，优先选择6条主轴上覆盖京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江经济带、粤港澳等国家重大战略区域的枢纽。此外，还应聚焦国家重点产业集群分布区域，且在进出口贸易、货物运输能力等方面自发形成规模优势。

中国宏观经济研究院综合运输研究所副研究员贺兴东分析，《通知》从补齐交通基础设施发展短板的角度，针对性地提出了发展综合货运枢纽的具体举措。“作为现代流通体系的重要支撑，交通运输有助于国民经济循环更加畅通高效，有助于更好构建‘双循环’新发展格局，而针对性地强化综合货运枢纽建设也是题中应有之义。”贺兴东说。

硬联通+软联通，形成发展合力

具体来看，《通知》有三方面实施内容：

基础设施及装备硬联通。结合各类货物运输需要，支持公共服务功能突出的综合货运枢纽及集疏运体系项目建设，以盘活存量为主，适度做优增量。盘活存量，即围绕铁路、水路、航空等货运基础设施进场站、进港口码头、进园区，延伸拓展既有线路，实施专用线路新建或改扩建工程等；做优增量，即围绕有效满足多式联运节点集散分拨需要，对现有仓储、堆场实施扩能改造，适当新建仓储、堆场，增加设施容量。

规则标准及服务软联通。引导完善与多式联运适配的服务和规则标准。《通知》提出，加快推动多种运输方式的信息平台互联互通，应用全程“一单制”联运服务，铁路运单、订舱托运单、场站收据、海运提单、邮政快递运单等实现单证信息交叉验证与互认。

建立健全一体化运营机制。《通知》鼓励铁路、水路、航空等不同运输企业加强合作，鼓励这些企业与第三方物流企业、邮政企业、快递企业、供应链平台企业、跨境电商等加强合作，发挥各方资源优势和专业化水平，形成发展合力。

贺兴东说，这些措施的最终目标是要使综合货运枢纽在运能利用的效率、运输服务的质量、运营机制的可持续等方面有明显提升，而实现这一目标就意味着货运行业整体效率的提升。

“奖补结合”优化激励机制

在支持资金分配方面，《通知》也作出了详细规定。

《通知》提出，财政部根据交通运输部建议名单，结合财力情况，采取“奖补结合”方式，专门安排一定规模的车辆购置税收入补助地方资金（以下简称奖补资金）予以支持，并加强对车辆购置税收入补助地方的公路建设等其他相关项目资金、中央企业资金的统筹协调。

在数额上，奖补资金按照每个城市原则上不超过15亿元、每个城市群原则上不超过30亿元控制。具体按交通运输部核定投资额的一定比例奖补，东部、中部（含辽宁、吉林、黑龙江）、西部地区奖补比例分别为40%、50%、60%，实施第一年按每个城市5亿元的统一标准予以补助（城市群补助总额按10亿元上限控制），用于启动相关工作。后续年度根据绩效评价结果予以奖励。

在资金使用方面，《通知》明确，有关城市或城市群应按照有关规定和修改完善后的实施方案，将奖补资金用于支持基础设施及装备硬联通，引导规则标准及服务软联通，引导建立健全一体化运营机制等，不得用于征地拆迁、房地产开发、楼堂馆所建设以及除前述规定用途外的物流园区建设和运营。鼓励城市或城市群加强各方面资金统筹，创新投入机制，灵活采取多种方式吸引撬动社会资本投入。

(责编：赵欣悦、白宇)