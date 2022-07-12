本报记者 吴齐强 何 勇 孙 超

盛夏时节，俯瞰湖南农田沃野，深绿变成了金黄。

湖南道县蚣坝镇，收完油菜又忙早稻，从4月底到现在，种粮大户杨庆华一直没闲下来，今年有望实现“稻稻油”（两季水稻和早熟油菜）三季丰收。

“早熟油菜品种4月收获，给双季稻预留了宝贵的时间。”中国工程院院士官春云介绍，他的团队培育的“湘油420”等品种，让湘南地区实现“油菜+双季稻”三季种植，既收了油菜籽，又产了粮食，还鼓起了农民的钱袋子。

近年来，湖南加快种业产业资源整合，既攻坚前沿探索、又注重产业应用，涌现出一批农业领域的院士专家，研发出一系列优良品种。产业层面，湖南拥有种业企业400余家，商业化育种规模居全国前列；在水稻领域，有AAA级种子企业24家，占全国总数的1/5，近年来国审水稻品种湖南占比超四成。杂交水稻、杂交油菜、杂交辣椒等种子，市场占有率居全国前列。

建设种业关键共性技术平台

去年的水稻收获季，“超优千号”超级杂交稻亩产超1000公斤。这一次经过分子育种技术参与改良的“超优千号”，实现了高产和高抗性兼得。湖南杂交水稻研究中心研究员辛业芸介绍，原版“超优千号”产量高，但大规模推广受限。团队依托岳麓山种业创新中心的关键共性技术平台，对“超优千号”进行了定向改良。

岳麓山种业创新中心董事长田冰川说：“全基因组分子标记辅助选择技术让育种选择的预见性和成功率显著提高，实现了品种特性精准识别、精准选择。”

在岳麓山种业创新中心国家级分子育种创新服务平台实验室里，李乐博士正在进行生物基因标记研究，“我们按照种业企业需求，帮助他们制造检测工具，当好技术后台。”

2020年5月，湖南省政府和中信集团联合成立岳麓山种业创新中心，整合湖南农大、湖南省农科院、中科院亚热带研究所、湖南杂交水稻研究中心等多个研究机构，依托分子育种技术、生物种业智能大数据平台这两个关键共性技术平台，围绕水稻、油菜、蔬菜等8个湖南相对优势种业建设研发中心。

以岳麓山种业创新中心为先导区，今年3月，湖南开工建设岳麓山实验室，计划到2025年投入100亿元，建设高标准科研基础设施，组建一批功能研究部、公共创新平台、品种创制中心、成果转化中心和科研试验基地。

开发利用优质种质资源

这几年，湖南湘阴县樟树镇辣椒产业协会秘书长王昌熙接到的订货电话越来越多了。樟树港辣椒近年来的市场需求上升，已成为网红产品。

辣椒品种如何获得市场认可？“关键是利用好种质资源库，进行品种提纯复壮。”中国工程院院士、湖南农业大学校长邹学校说。

过去樟树镇的辣椒种植户混合留种，味香肉嫩皮薄特性退化。“邹院士带领我们团队与地方农业部门一道，在本地进行资源普查，广泛收集辣椒种子。经过多年的标记、纯化，终于培育出了现在受市场欢迎的樟树港辣椒。”湖南农大园艺学院刘峰教授说。

同样受益于种质资源保护和开发的，还有湘中黑牛养殖户。

湖南光大牧业依托湖南畜牧兽医研究所，为湖南娄底的地方特色品种湘中黑牛选育优质种公牛。“我们对湘中黑牛进行基因测序，优中选优。”光大牧业负责人刘海林说，只有脚踏实地建好种质资源库，才能最终实现自主品种的长足进步。

2020年挂牌成立的湖南种质资源库里，3万余份农作物种质资源组成了一座巨大的种子“图书馆”。湖南省提出到2035年，种质资源库收集各类农作物种质资源8万份以上。

不仅要存好种子，更要用好种子。岳麓山种业创新中心和岳麓山实验室将建成生物种业智能大数据平台。“目前收集的各类种子是一个巨大的富矿。未来我们将利用现代生物技术对种质资源库进行挖掘，形成大数据平台，构建智能育种的数据依托。”田冰川说。

发挥企业种业创新主体作用

近千头的宁乡花猪“保种群”，是湖南宁乡楚沩香农牧股份有限公司负责人曾青华的心头宝贝，“维持这样一个动态种群，既是企业发展壮大的根本，也是保护地方品种延续的责任。”曾青华说。

“科研机构很难维持上千头的活体种群，必须依靠企业力量。”中国工程院院士、湖南农业大学一级研究员印遇龙说。

2020年，宁乡花猪研究所成立，整合高校、科研机构及企业研究人员50多人。2021年起，研究所承担了宁乡花猪种业创新项目等省级重点支持项目。“想要保持花猪风味的同时提高产量，就需要弄清哪些基因决定了黑猪不饱和脂肪酸等物质的含量，哪些决定了它的生长速度。”印遇龙说，目前团队已成功绘制了宁乡花猪的基因组图谱。

在湖南，种业企业已成为种业创新的一支主力军。

“在水稻领域，我们现在有很大的优势！”隆平高科董事会办公室主任杨剑很自豪。作为一家大规模的种业企业，隆平高科拥有的亲本资源中，母本的自主知识产权率达82%，父本达78%，种质资源有着深厚的积累。

“这要归功于工厂化、分段式的育种模式。”隆平高科水稻首席专家、种业科学研究院院长杨远柱说。目前，隆平高科在长沙、三亚等地已建成国内最大的水稻试验基地。未来3年，隆平高科在重大战略性新品种培育和创新能力建设方面，预计投入将超过10亿元。

位于长沙市芙蓉区的隆平高科技园，拥有国家杂交水稻工程技术研究中心、湖南省农科院等科研院所和众多种业企业。“园区发挥整合上下游产业链，完善知识产权保护等多重作用。”隆平高科技园党工委书记谭雄伟说，“园区目前已有4500多家企业入驻，其中规上企业达138家，成为扩大集聚效应、推动种业产业链协同发展的孵化器。”

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)