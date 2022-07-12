本报北京7月11日电 （记者李晓晴）记者从水利部获悉：上半年我国新开工水利项目1.4万个，投资规模6095亿元。其中，投资规模超过1亿元的项目有750个。上半年累计开工重大水利工程22项，投资规模1769亿元，对照年度开工目标，时间过半，任务完成过半，项目开工明显加快。上半年全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%，其中广东、浙江、安徽3省落实投资超过500亿元。

工程建设明显提速。一批重大水利工程实现重要节点目标，完成投资大幅增加，重庆渝西、广东珠三角水资源配置等工程较计划工期提前。农村供水工程建设9000余处，完工3700余处，提升了1688万农村人口供水保障水平。病险水库除险加固、中小河流治理、大中型灌区改造、中小型水库等项目建设进度加快。目前，我国在建水利项目2.88万个，施工吸纳就业人数130万人，其中农民工95.7万人。

投资强度明显增大。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%，广东、云南、河北3省完成投资300亿元以上。上半年，水利落实投资和完成投资均创历史新高。在加大政府投入的同时，地方政府债券持续增加，金融支持、水利PPP模式、水利REITs试点“三管齐下”，投资保障力度明显增强。

水利部有关负责人表示，水利部将进一步加大组织推动力度，做好工程安全度汛，抓好安全生产，强化质量控制，确保完成年度水利建设各项目标任务。

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 02 版）

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