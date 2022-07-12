本报合肥7月11日电 （记者田先进、李俊杰）近日，记者从中国科学技术大学获悉：该校科研团队在相干测风激光雷达方面实现重大突破，首次实现3米和0.1秒的全球最高时空分辨率的高速风场观测。

米级分辨率的大气风场探测在航空航天安全、高价值目标保障、数值天气预报等方面具有重大意义。为了获取3米和0.1秒时空分辨率的风场，需再提高现有激光雷达信号检测灵敏度2个数量级以上。科研团队通过在激光光源、光学收发系统、高速数据采集电路和数据处理算法上对激光雷达进行全面优化，并在时频分析、脉冲编码基础上提出一种新的反演算法，大大提高了风场反演精度和稳健性，最终实现了一套全国产化的“产品级”测试样机，具有人眼安全、设备轻便、工作稳定、环境适应性强等特点。

为进一步测试雷达观测性能和环境适应性，该团队利用该雷达在高铁站实地测量了高速列车尾流中的风场结构。雷达在无人值守下连续稳定工作超过100小时，获得了3米和0.1秒高时空分辨率下的350公里/小时的高铁尾流连续观测。

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 15 版）

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