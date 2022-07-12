人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国测风激光雷达实现重要突破

2022年07月12日06:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报合肥7月11日电　（记者田先进、李俊杰）近日，记者从中国科学技术大学获悉：该校科研团队在相干测风激光雷达方面实现重大突破，首次实现3米和0.1秒的全球最高时空分辨率的高速风场观测。

　　米级分辨率的大气风场探测在航空航天安全、高价值目标保障、数值天气预报等方面具有重大意义。为了获取3米和0.1秒时空分辨率的风场，需再提高现有激光雷达信号检测灵敏度2个数量级以上。科研团队通过在激光光源、光学收发系统、高速数据采集电路和数据处理算法上对激光雷达进行全面优化，并在时频分析、脉冲编码基础上提出一种新的反演算法，大大提高了风场反演精度和稳健性，最终实现了一套全国产化的“产品级”测试样机，具有人眼安全、设备轻便、工作稳定、环境适应性强等特点。

　　为进一步测试雷达观测性能和环境适应性，该团队利用该雷达在高铁站实地测量了高速列车尾流中的风场结构。雷达在无人值守下连续稳定工作超过100小时，获得了3米和0.1秒高时空分辨率下的350公里/小时的高铁尾流连续观测。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月12日 15 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
河南：对4家村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作
　　河南省地方金融监管局官网截图。 人民网北京7月11日电 （记者罗知之）7月11日晚间，河南银保监局、河南省地方金融监管局联合发布公告称，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。…
人民银行：上半年对实体经济发放人民币贷款增加13.58万亿元
　　人民网北京7月11日电 （记者罗知之）今日，人民银行发布了2022年6月社会融资规模存量统计数据报告和上半年社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，上半年社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部