德国5月商品出口额环比下降0.5%
2022年07月12日08:18 | 来源：人民网－人民日报
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本报柏林7月11日电 （记者花放）德国联邦统计局近日公布的数据显示，经工作日和季节调整后，5月德国商品出口额环比下降0.5%，进口额环比上升2.7%。
数据显示，5月德国商品出口额和进口额同比分别上升11.7%和27.8%。3月德国对俄罗斯商品出口额环比大降约60%后，5月环比上升29.4%，但同比仍下降54.6%。5月德国对欧盟成员国出口额环比下降2.8%，进口额环比上升2.5%；对欧盟以外国家和地区的出口额和进口额环比分别上升2.3%和2.9%。
德国批发和外贸协会负责人迪尔克·扬杜拉表示，乌克兰危机的后果和国际供应链中断将在对外贸易中留下更强烈的痕迹，外贸发展前景黯淡。如果来自俄罗斯的天然气供应被切断，情况会变得更严峻。
《 人民日报 》（ 2022年07月12日 17 版）
(责编：罗知之、陈键)
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